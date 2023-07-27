И доехать, и дойти: в Белгороде построят пеший маршрут до парка аттракционов

Пока что горожанам придётся довольствоваться общественным транспортом, личным автомобилем или такси, чтобы добраться до нового парка аттракционов «Калейдоскоп», но это временно. Уже в этом году планируется открытие пешеходной дорожки из центра Белгорода до парка, будет место и для велосипедистов.