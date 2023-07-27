И доехать, и дойти: в Белгороде построят пеший маршрут до парка аттракционов

Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
Пока что горожанам придётся довольствоваться общественным транспортом, личным автомобилем или такси, чтобы добраться до нового парка аттракционов «Калейдоскоп», но это временно. Уже в этом году планируется открытие пешеходной дорожки из центра Белгорода до парка, будет место и для велосипедистов.
До конца года появится велопешеходная связь с центром города — от пляжа до центра по набережной Везёлки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также Демидов намекнул, что впереди белгородцев ждёт жаркий август — самое время, чтобы отдохнуть у реки. Но это место будет не только «для купания и загара», а «благоустроенное пространство для пеших прогулок, катания на велосипедах и самокатах».
Напомним, также до парка аттракционов курсируют свыше десяти маршрутов общественного транспорта. Маршрутки ходят по улице Корочанской: №9, №18, №37, №104, №114, №115 и не только.