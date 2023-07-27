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И доехать, и дойти: в Белгороде построят пеший маршрут до парка аттракционов

27 июля 2023, 20:57
Фото: vk.com/parkbelgorod

В Белгороде построят пеший маршрут из центра до парка аттракционов

Добраться до места развлечений можно будет не только на машине или автобусе, но и на велосипеде или своих двух. Подробности рассказал мэр города Валентин Демидов.

Пока что горожанам придётся довольствоваться общественным транспортом, личным автомобилем или такси, чтобы добраться до нового парка аттракционов «Калейдоскоп», но это временно. Уже в этом году планируется открытие пешеходной дорожки из центра Белгорода до парка, будет место и для велосипедистов.

До конца года появится велопешеходная связь с центром города — от пляжа до центра по набережной Везёлки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также Демидов намекнул, что впереди белгородцев ждёт жаркий август — самое время, чтобы отдохнуть у реки. Но это место будет не только «для купания и загара», а «благоустроенное пространство для пеших прогулок, катания на велосипедах и самокатах».

Напомним, также до парка аттракционов курсируют свыше десяти маршрутов общественного транспорта. Маршрутки ходят по улице Корочанской: №9, №18, №37, №104, №114, №115 и не только.

Как можно будет добраться до нового парка аттракционов в Белгороде?
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#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Парк аттракционов#Калейдоскоп#Новая дорога
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