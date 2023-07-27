Губернатор Андрей Воробьев побывал на участке строительства Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Как сообщает mosregtoday.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проинспектировал результаты работ на Мытищинской хорде, проехав на автомобиле по участку высокой степени готовности. Глава Подмосковья считает, что данная дорога играет большое значение для инфраструктуры региона, особенно для проживающих в Мытищах автомобилистов. Он напомнил, что отремонтированная дорога позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе.
Губернатор подчеркнул, что дорога должна быть открыта до конца следующего года, и выразил надежду, что работы будут окончены в назначенные сроки. По его словам, ранее он посещал объект год назад — и за прошедшее время заметно значительное продвижение.
На сегодняшний день Мытищинская хорда готова на 46%. Об этом проинформировал заместитель председателя правительства Московской области, глава министерства транспорта МО Алексей Гержик. Согласно его комментарию, на данный момент удалось уложить уже два слоя асфальта, а в течение августа планируется установить шумозащитный экран, мачты освещения, ливневки.
Немаловажно, что для строительства трассы применяются в основном материалы российского производства, включая и производимые на заводах Московской области металлоконструкции, ЖБИ, песок.
Мытищинская хорда — первая дорога в Подмосковье, которая начала строиться с привлечением инвестиционных средств в рамках заключенного концессионного соглашения. Протяженность новой трассы составит 16 километров. После запуска по ней смогут перемещаться 25 тысяч автомобилей в сутки, а когда дорога выйдет на полную мощность — до 40 тысяч единиц транспорта. Максимальная скорость движения автомобильного потока будет достигать 110 км/ч.
По словам главы Подмосковья, сейчас также ведется реконструкция Пироговского шоссе. Ремонт этой дороги стартовал в 2021 году. Предполагается, что шоссе будет отремонтировано к моменту сдачи Мытищинской хорды.