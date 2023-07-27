Гладков сообщил о поступлении нового спецтранспорта в больницу в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Волоконовскую ЦРБ поступило четыре единицы спецтранспорта, который в первую очередь направят в сёла. В планах у властей региона — получить больше машин для нужд здравоохранения.
Как рассказал Вячеслав Гладков, в 2023 году в Белгородской области планируют купить 52 автомобиля для системы здравоохранения — для первичного звена. 30 машин уже находятся в работе, остальные 22 поступят до конца сентября.
Стараемся сделать всё, чтобы возможность получения быстрой и своевременной помощи, качественных медицинских услуг была у всех жителей, не только у городских, но и, конечно же, у сельских. Будем стараться и дальше эту работу продолжать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее сообщалось, что для бригад скорой помощи в регионе закупят бронежилеты и защитные шлемы. На это потратят почти 1 млн рублей.