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Гладков сообщил о поступлении нового спецтранспорта в больницу в Белгородской области

27 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Волоконовскую ЦРБ поступило четыре единицы спецтранспорта, который преимущественно направят в сёла, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

В Волоконовскую ЦРБ поступило четыре единицы спецтранспорта, который в первую очередь направят в сёла. В планах у властей региона — получить больше машин для нужд здравоохранения.

Как рассказал Вячеслав Гладков, в 2023 году в Белгородской области планируют купить 52 автомобиля для системы здравоохранения — для первичного звена. 30 машин уже находятся в работе, остальные 22 поступят до конца сентября.

Стараемся сделать всё, чтобы возможность получения быстрой и своевременной помощи, качественных медицинских услуг была у всех жителей, не только у городских, но и, конечно же, у сельских. Будем стараться и дальше эту работу продолжать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщалось, что для бригад скорой помощи в регионе закупят бронежилеты и защитные шлемы. На это потратят почти 1 млн рублей.

Для бригад скорой помощи в Белгородской области закупят бронежилеты и защитные шлемы
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