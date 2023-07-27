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Гладков: Белгородская область получит 600 млн рублей на покупку 47 автобусов

27 июля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Автобусы будут работать на маршрутах в Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также регион может получить ещё 350 млн рублей на покупку транспорта в другие муниципалитеты.

Правительство РФ одобрило заявку Белгородской области на получение 600 млн рублей на покупку 47 автобусов. По словам Вячеслава Гладкова, автобусы большой вместительности будут курсировать на маршрутах в Белгороде, также новый транспорт начнёт работать в Старом Осколе и Алексеевке.

По словам главы региона, на рассмотрении правительства сейчас находится заявка на получение 350 млн рублей, которые могут направить на приобретение автобусов в другие населённые пункты, в том числе в Яковлевский округ.

Надеюсь, что тоже положительное решение будет принято и наши жители, то есть вы, дорогие друзья, почувствуете разницу между тем пассажирским транспортом, который находится на сегодняшний момент на рейсах, и тем новым, который в ближайшее время начнёт работать.
Вячеслав Гладков
В центре Белгорода появится ещё одна выделенная полоса для автобусов. Где именно?
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#Новые автобусы#Городской транспорт#Маршруты#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Касается каждого#Белгород#Старый Оскол#Алексеевка#Яковлевский горокруг
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