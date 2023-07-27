Гладков: Белгородская область получит 600 млн рублей на покупку 47 автобусов

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Правительство РФ одобрило заявку Белгородской области на получение 600 млн рублей на покупку 47 автобусов. По словам Вячеслава Гладкова, автобусы большой вместительности будут курсировать на маршрутах в Белгороде, также новый транспорт начнёт работать в Старом Осколе и Алексеевке.
По словам главы региона, на рассмотрении правительства сейчас находится заявка на получение 350 млн рублей, которые могут направить на приобретение автобусов в другие населённые пункты, в том числе в Яковлевский округ.
Надеюсь, что тоже положительное решение будет принято и наши жители, то есть вы, дорогие друзья, почувствуете разницу между тем пассажирским транспортом, который находится на сегодняшний момент на рейсах, и тем новым, который в ближайшее время начнёт работать.
Вячеслав Гладков