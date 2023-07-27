Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

Энергетики Белгородэнерго добавили мощность детскому саду в Старом Осколе

27 июля 2023, 14:00
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» более, чем в два раза, увеличил мощность капитально отремонтированного детского сада «Дружные ребята» в Старом Осколе. Она возросла до 148,9 кВт.

Помещение детского учреждения, площадью более 8,5 квадратных метров, полностью обновлено: заменена кровля, все инженерные коммуникации, интерьеры спален и игровых залов. Современной техникой оснащены кухня и прачечная. Комфорт ребятам обеспечивают новые системы вентиляции, кондиционирования и освещения. У детского учреждения совершенно новый, современный внешний вид, а значит, и возросло энергопотребление.

Для выдачи дополнительной мощности в 86,9 кВт энергетики реконструировали оборудование трансформаторной подстанции. На вводном распределительном устройстве установили новую систему учета электроэнергии. Благодаря модернизации энергооборудования изменилась категория надежности электроснабжения детского учреждения. Теперь оно обеспечено основным и резервным источниками питания.

В настоящее время детский сад уже принимает ребят. Максимальная наполняемость — 133 человека. В специализированных группах воспитываются малыши с ограниченными возможностями здоровья по зрению. С ними здесь занимаются лечением и коррекцией зрительных нарушений.

«Всегда рады поучаствовать в социальных проектах, особенно для детей. Сегодняшние строительные стандарты и наполнение детских учреждений энергоемким оборудованием требуют большей мощности. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ребятам было комфортно. Пусть общаются, делают свои первые открытия, учатся дружить в просторных, современных помещениях, полных теплого света», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
Читайте также:
В Белгородэнерго рассказали будущим водителям грузовиков о правилах работы вблизи ЛЭПБелгородэнерго обеспечило электроснабжение главной насосной станции в РазумномБелгородэнерго готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
#Артем Черненко#Белгородская область#Энергетика#Белгородэнерго#Старый Оскол#Филиал «Россети Центр»#Общество
Подпишитесь
Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге
Сегодня, 12:13
В Белгородской области определили главу горокруга
Сегодня, 14:35
«Даже в „Сочи Парке“ дешевле»: белгородцев удивили цены в новом парке аттракционов
Сегодня, 13:24
Белгород затопило сильным ливнем с градом
Сегодня, 16:50
«В Белгороде ненастье»: мэр рассказал о последствиях непогоды
Сегодня, 17:40
Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
Сегодня, 14:11