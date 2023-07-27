Энергетики Белгородэнерго добавили мощность детскому саду в Старом Осколе

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Помещение детского учреждения, площадью более 8,5 квадратных метров, полностью обновлено: заменена кровля, все инженерные коммуникации, интерьеры спален и игровых залов. Современной техникой оснащены кухня и прачечная. Комфорт ребятам обеспечивают новые системы вентиляции, кондиционирования и освещения. У детского учреждения совершенно новый, современный внешний вид, а значит, и возросло энергопотребление.
Для выдачи дополнительной мощности в 86,9 кВт энергетики реконструировали оборудование трансформаторной подстанции. На вводном распределительном устройстве установили новую систему учета электроэнергии. Благодаря модернизации энергооборудования изменилась категория надежности электроснабжения детского учреждения. Теперь оно обеспечено основным и резервным источниками питания.
В настоящее время детский сад уже принимает ребят. Максимальная наполняемость — 133 человека. В специализированных группах воспитываются малыши с ограниченными возможностями здоровья по зрению. С ними здесь занимаются лечением и коррекцией зрительных нарушений.
«Всегда рады поучаствовать в социальных проектах, особенно для детей. Сегодняшние строительные стандарты и наполнение детских учреждений энергоемким оборудованием требуют большей мощности. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ребятам было комфортно. Пусть общаются, делают свои первые открытия, учатся дружить в просторных, современных помещениях, полных теплого света», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.