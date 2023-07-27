Детям из белгородского приграничья помогут с подготовкой к началу учебного года

К новому учебному году детям из приграничья, у которых разрушены обстрелом дома, а также тем, кто находится в ПВР, окажут помощь. По словам Ольги Медведевой, при необходимости ребёнку помогут с определением образовательной организации, в которую он пойдёт учиться с 1 сентября. Сейчас эта тема находится на стадии проработки.