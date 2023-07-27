Детям из белгородского приграничья помогут с подготовкой к началу учебного года

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
К новому учебному году детям из приграничья, у которых разрушены обстрелом дома, а также тем, кто находится в ПВР, окажут помощь. По словам Ольги Медведевой, при необходимости ребёнку помогут с определением образовательной организации, в которую он пойдёт учиться с 1 сентября. Сейчас эта тема находится на стадии проработки.
Мы регулярно оказываем помощь и поддержку. Есть программа «Собери ребёнка в школу». Безусловно, в нынешней ситуации этой категории детей будет уделено внимание при подготовке учебному году.
Юрий Клепиков
Помимо этого, стало известно, кто продолжит получать гуманитарную помощь. Речь идёт в том числе о наборах, в состав которых входят базовые продукты. Вместе с тем оказалось, что были случаи, когда эти наборы белгородцы перепродавали.