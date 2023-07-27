Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Изображение материала

Детям из белгородского приграничья помогут с подготовкой к началу учебного года

27 июля 2023, 13:11
Фото: 1MI
Подробности рассказали замгубернатора Ольга Медведева и председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков во время брифинга 27 июля.

К новому учебному году детям из приграничья, у которых разрушены обстрелом дома, а также тем, кто находится в ПВР, окажут помощь. По словам Ольги Медведевой, при необходимости ребёнку помогут с определением образовательной организации, в которую он пойдёт учиться с 1 сентября. Сейчас эта тема находится на стадии проработки.

Мы регулярно оказываем помощь и поддержку. Есть программа «Собери ребёнка в школу». Безусловно, в нынешней ситуации этой категории детей будет уделено внимание при подготовке учебному году.
Юрий Клепиков

Помимо этого, стало известно, кто продолжит получать гуманитарную помощь. Речь идёт в том числе о наборах, в состав которых входят базовые продукты. Вместе с тем оказалось, что были случаи, когда эти наборы белгородцы перепродавали.

В Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ
Узнать подробнее
Читайте также:
«У нас тюремный режим?»: белгородцы возмущены тем, что их не пускают в школы к детямГладков: До устранения замечаний ни одна школа или детский сад не откроютсяВ Белгороде с 1 сентября в очном формате заработают 48 школ
#Алина Харина#Приграничье#Пункты ПВР#Школа#Учебный год#Белгородская область#Ольга медведева#Юрий клепиков#Общество
Подпишитесь
Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге
Сегодня, 12:13
В Белгородской области определили главу горокруга
Сегодня, 14:35
«Даже в „Сочи Парке“ дешевле»: белгородцев удивили цены в новом парке аттракционов
Сегодня, 13:24
Белгород затопило сильным ливнем с градом
Сегодня, 16:50
«В Белгороде ненастье»: мэр рассказал о последствиях непогоды
Сегодня, 17:40
Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
Сегодня, 14:11