«Даже в „Сочи Парке“ дешевле»: белгородцев удивили цены в новом парке аттракционов

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Информация о стоимости посещения парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде появилась в официальном сообществе в соцсети. Там сказано, что стоимость входа составит 300 рублей. Средства поступят на счёт карты в виде бонусов. Ими можно оплатить частично или полностью один из аттракционов.
Всего в парке пять детских аттракционов по 175 рублей. Четыре семейных — по 235 рублей. Есть также три экстремальных: стоимость двух 395 рублей и одного — 495 рублей.
Своё мнение белгородцы оставили в комментариях. К примеру, Инна Киреева отметила, что в сравнении с ценами, которые были в Центральном парке, в «Калейдоскопе» дороже.
Детям до 90 см вход бесплатный, но если учесть, что почти во все заведения бесплатно детей до трёх лет пропускают, то даже тут облом. 90 см — это два года. Ну и вы же не пойдёте на аттракционы, чтобы прокатиться на одном?
Инна Киреева
Татьяна Ушакова написала, что платный вход, даже с бонусами, не очень хорошая идея, ведь погулять по парку и набережной теперь будет нельзя. А Наталья Бабич отметила, что ценовая политика и бонусная система странные.
Так заморочились, что ничего не понятно. В «Сочи Парке» дешевле выходит. Почему нет единых входных билетов на весь день, как в других парках аттракционов? Платишь один раз за вход — и катаешься целый день на чём хочешь.
Наталья Бабич
Журналисты Бел.Ру изучили цены на посещение аттракционов в парке в Сочи. Судя по данным с официального сайта, самый дорогой аттракцион обойдётся в 300 рублей. Самые дешёвые для детей — по 100 рублей.