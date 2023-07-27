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«Даже в „Сочи Парке“ дешевле»: белгородцев удивили цены в новом парке аттракционов

27 июля 2023, 13:24
Фото: 1MI

Белгородцы оценили стоимость аттракционов в новом парке

В сообществе во «ВКонтакте» нового парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде появилась информация с ценами. Горожане сравнили стоимость посещения аттракционов с парком «Ривьера» в Сочи: там оказалось дешевле.

Информация о стоимости посещения парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде появилась в официальном сообществе в соцсети. Там сказано, что стоимость входа составит 300 рублей. Средства поступят на счёт карты в виде бонусов. Ими можно оплатить частично или полностью один из аттракционов.

Всего в парке пять детских аттракционов по 175 рублей. Четыре семейных — по 235 рублей. Есть также три экстремальных: стоимость двух 395 рублей и одного — 495 рублей.

Своё мнение белгородцы оставили в комментариях. К примеру, Инна Киреева отметила, что в сравнении с ценами, которые были в Центральном парке, в «Калейдоскопе» дороже.

Детям до 90 см вход бесплатный, но если учесть, что почти во все заведения бесплатно детей до трёх лет пропускают, то даже тут облом. 90 см — это два года. Ну и вы же не пойдёте на аттракционы, чтобы прокатиться на одном?
Инна Киреева

Татьяна Ушакова написала, что платный вход, даже с бонусами, не очень хорошая идея, ведь погулять по парку и набережной теперь будет нельзя. А Наталья Бабич отметила, что ценовая политика и бонусная система странные.

Так заморочились, что ничего не понятно. В «Сочи Парке» дешевле выходит. Почему нет единых входных билетов на весь день, как в других парках аттракционов? Платишь один раз за вход — и катаешься целый день на чём хочешь.
Наталья Бабич

Журналисты Бел.Ру изучили цены на посещение аттракционов в парке в Сочи. Судя по данным с официального сайта, самый дорогой аттракцион обойдётся в 300 рублей. Самые дешёвые для детей — по 100 рублей.

Фото: Сайт парка развлечений "Ривьера" в Сочи
В какую сумму обойдётся поход в новый парк аттракционов в Белгороде?
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