Буцаев: Представители РЭО обсудили вопросы обращения с ТКО с коллегами из Африки

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что их делегация обсудила с представителями муниципалитетов Африки межрегиональное и международное сотрудничество, вопросы урбанизации и экологии, обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла. Кроме того, стороны договорились об обмене технологической информацией с целью поиска вариантов инвестиционного взаимодействия, передает rostovgazeta.ru.