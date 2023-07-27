Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Изображение материала

Буцаев: Представители РЭО обсудили вопросы обращения с ТКО с коллегами из Африки

27 июля 2023, 13:05
Фото: Википедия
Перед международным форумом «Россия — Африка» представители Российского экологического оператора приняли участие в круглом столе — сессии «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей. Опыт Москвы и субъектов РФ» на тему межрегионального сотрудничества.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что их делегация обсудила с представителями муниципалитетов Африки межрегиональное и международное сотрудничество, вопросы урбанизации и экологии, обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла. Кроме того, стороны договорились об обмене технологической информацией с целью поиска вариантов инвестиционного взаимодействия, передает rostovgazeta.ru.

С господином Тафаджа Мугути, уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре, был поднят вопрос организации встречи с представителями профильных ведомств республики. Возможность презентации технологических решений России для муниципалитетов Южно-Африканской Республики рассматривалась в беседе с мэром городского округа Этеквини (ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда.

Помимо этого, представители РЭО обсудили с министром правительства Москвы Сергеем Череминым совместные шаги по наращиванию сотрудничества с руководствами столиц африканских государств.

Подпишитесь
Недорогое жильё и грязное море: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Джубге
Сегодня, 12:13
В Белгородской области определили главу горокруга
Сегодня, 14:35
«Даже в „Сочи Парке“ дешевле»: белгородцев удивили цены в новом парке аттракционов
Сегодня, 13:24
Белгород затопило сильным ливнем с градом
Сегодня, 16:50
«В Белгороде ненастье»: мэр рассказал о последствиях непогоды
Сегодня, 17:40
Замгубернатора Медведева о возвращении из ПВР: Жизнь в Шебекино налаживается
Сегодня, 14:11