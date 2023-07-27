Буцаев: Представители РЭО обсудили вопросы обращения с ТКО с коллегами из Африки

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что их делегация обсудила с представителями муниципалитетов Африки межрегиональное и международное сотрудничество, вопросы урбанизации и экологии, обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла. Кроме того, стороны договорились об обмене технологической информацией с целью поиска вариантов инвестиционного взаимодействия, передает rostovgazeta.ru.
С господином Тафаджа Мугути, уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре, был поднят вопрос организации встречи с представителями профильных ведомств республики. Возможность презентации технологических решений России для муниципалитетов Южно-Африканской Республики рассматривалась в беседе с мэром городского округа Этеквини (ЮАР) Томасом Мксолиси Каунда.
Помимо этого, представители РЭО обсудили с министром правительства Москвы Сергеем Череминым совместные шаги по наращиванию сотрудничества с руководствами столиц африканских государств.