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Белгородцы жалуются на грохот из-за разбора остановки на «Стадионе»

27 июля 2023, 13:16
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Горожане рассказали, что им мешает шум, который они слышат после 22:00. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгород №1. Люди».

Белгородцы недовольны шумом, который слышат после 22:00 из-за работ на остановке «Стадион». Грохот мешает людям спать, рассказывает житель города.

«Сейчас 22:00, и никого не смущает, что грохот может помешать кому-то спать, что людям завтра на работу. Я понимаю, что днём жарко работать, но они поработают и лягут спать, а кто-то в восемь утра должен вставать на работу!» — пишет горожанин.

Тем временем в регионе ужесточили закон о тишине. Теперь белгородцам разрешено проводить строительные и ремонтные работы в многоэтажках до 21:00.

Что до остановки, то о том, что её собираются демонтировать, стало известно ещё месяц назад. Речь идёт о торговом объекте по проспекту Богдана Хмельницкого, 103. Иск мэрия подавала в арбитражный суд. Дело городская администрация выиграла.

На днях мэр Валентин Демидов также объяснил, почему остановку демонтировали. Как оказалось, договор аренды с собственником, чьё помещение там было, закончился. На этом месте появится обычный остановочный комплекс.

Демидов объяснил, почему в центре Белгорода демонтировали остановку
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