Белгородцы жалуются на грохот из-за разбора остановки на «Стадионе»

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Белгородцы недовольны шумом, который слышат после 22:00 из-за работ на остановке «Стадион». Грохот мешает людям спать, рассказывает житель города.
«Сейчас 22:00, и никого не смущает, что грохот может помешать кому-то спать, что людям завтра на работу. Я понимаю, что днём жарко работать, но они поработают и лягут спать, а кто-то в восемь утра должен вставать на работу!» — пишет горожанин.
Тем временем в регионе ужесточили закон о тишине. Теперь белгородцам разрешено проводить строительные и ремонтные работы в многоэтажках до 21:00.
Что до остановки, то о том, что её собираются демонтировать, стало известно ещё месяц назад. Речь идёт о торговом объекте по проспекту Богдана Хмельницкого, 103. Иск мэрия подавала в арбитражный суд. Дело городская администрация выиграла.
На днях мэр Валентин Демидов также объяснил, почему остановку демонтировали. Как оказалось, договор аренды с собственником, чьё помещение там было, закончился. На этом месте появится обычный остановочный комплекс.