Белгородцы жалуются на грохот из-за разбора остановки на «Стадионе»

«Сейчас 22:00, и никого не смущает, что грохот может помешать кому-то спать, что людям завтра на работу. Я понимаю, что днём жарко работать, но они поработают и лягут спать, а кто-то в восемь утра должен вставать на работу!» — пишет горожанин.