Белгородцы пожаловались на затопленные квартиры из-за продолжительного ремонта кровли

В редакцию Бел.Ру обратилась жительница дома №32 на ул. 1 Мая в Валуйках. Она рассказала, что в 2022 году в её доме проводили капремонт, в процессе которого были затоплены квартиры пятого и четвёртого этажей, так как почти шесть месяцев отсутствовала крыша. Белгородка добавила, что работы должны были закончиться 30 ноября 2022 года. На конец мая 2023 года их до конца не выполнили, а помощь жителям затопленных квартир не оказали.