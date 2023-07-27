Белгородцы пожаловались на затопленные квартиры из-за продолжительного ремонта кровли

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница дома №32 на ул. 1 Мая в Валуйках. Она рассказала, что в 2022 году в её доме проводили капремонт, в процессе которого были затоплены квартиры пятого и четвёртого этажей, так как почти шесть месяцев отсутствовала крыша. Белгородка добавила, что работы должны были закончиться 30 ноября 2022 года. На конец мая 2023 года их до конца не выполнили, а помощь жителям затопленных квартир не оказали.
Вот как выглядят одна из комнат квартиры и общее имущество жителей дома:
На официальный запрос Бел.Ру в Фонде содействия реформированию ЖКХ ответили, что 30 апреля 2022 года ведомство заключило договор с компанией «СтройПлощадка», которая должна была выполнить работы по оценке технического состояния дома, разработать проектную документацию на проведение капремонта общего имущества МКД и провести ремонт.
Подрядчик должен был отремонтировать и утеплить фасад, провести ремонт подвала, а также установить коллективные приборы учёта и узлы управления. Выполнить работы должны были не позднее 30 ноября 2022 года. В итоге дом приняли в эксплуатацию после ремонта 5 декабря 2022 года.
В Фонде также добавили, что 26 апреля 2022 года ведомство заключило ещё один договор с фирмой «СтройПлощадка». В рамках работ подрядчик должен был заняться системами теплоснабжения, электроснабжения, а также отремонтировать кровлю и подвалы. В январе 2023 года из списка работ по соглашению исключили ремонт подвалов.
В ведомстве отметили, что в ноябре и декабре 2022 года системы отопления и электроснабжения приняли в эксплуатацию. Что касается затопления жилых помещений, Фонд проводить проверки не уполномочен. При этом от собственников дома поступали жалобы по данному факту. Их перенаправили в адрес подрядной организации.
В ведомстве также добавили, что если собственники считают, что их права нарушены, они могут воспользоваться одним из способов защиты гражданских прав, а именно обратиться в Октябрьский районный суд Белгорода.