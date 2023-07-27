Белгородцы перепродают гуманитарные наборы

Также замгубернатора рассказала, что на складах осталась гуманитарная помощь, которую собирали жители области: «Мы не забываем, что у нас есть люди в ПВР, которые тоже нуждаются в бытовой химии и в одежде. Дома разрушены полностью, поэтому мы обеспечиваем тех, кто прежде всего проживает в ПВР, этой помощью».