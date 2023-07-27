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Белгородцы перепродают гуманитарные наборы

27 июля 2023, 12:27
Фото: 1MI
Наборы содержат базовые продукты. Их выдают по мере необходимости. Подробности рассказала замгубернатора Ольга Медведева во время брифинга 27 июля. По её словам, встречались случаи, когда белгородцы перепродавали наборы.

Продуктовые наборы содержат базовые продукты: крупу, муку, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, растительное масло, сахар, кондитерские изделия.

Базовые продукты длительного хранения, которые помогут семье на определённый период времени.
Ольга Медведева

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться по мере необходимости. Набор рассчитан на месячное потребление.

Далее будем смотреть по ситуации, в случае необходимости примем дополнительные меры, чтобы выдать ещё продуктовые наборы.
Ольга Медведева

Также замгубернатора рассказала, что на складах осталась гуманитарная помощь, которую собирали жители области: «Мы не забываем, что у нас есть люди в ПВР, которые тоже нуждаются в бытовой химии и в одежде. Дома разрушены полностью, поэтому мы обеспечиваем тех, кто прежде всего проживает в ПВР, этой помощью».

Также Медведева отметила, что помощь должна быть адресной, чтобы не получилось так, что «люди, которым помощь не нужна, воспользовались ею и перепродали». Замгубернатора подчеркнула, что такие факты тоже встречаются.

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#Алина Харина#Продуктовые наборы#Гуманитарная помощь#Общество#Белгородская область#Ольга медведева#Перепродажа
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