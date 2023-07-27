Белгородца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление подростков

Однако на этом дело не закончилось. По инициативе районного прокурора нарушителя привлекли к административной ответственности за оскорбление в отношении нескольких лиц. По решению суда его оштрафовали на 10 тыс. рублей, однако постановление пока не вступило в законную силу.