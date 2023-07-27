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Белгородца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление подростков

27 июля 2023, 12:17
Фото: 1MI
Мужчина обматерил компанию молодых людей, а один из них пожаловался отцу. Нарушителя в итоге наказали, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородца наказали за оскорбление компании подростков. Мужчина получил штраф.

В Краснояружском районе 38-летний мужчина оскорбил группу подростков. Произошло это в апреле в селе Теребрено.

Подростки в этот момент находились на остановке, а мужчина обматерил их. Один из несовершеннолетних испугался и позвонил своему отцу. Последний приехал на место происшествия и разобрался с конфликтом.

Однако на этом дело не закончилось. По инициативе районного прокурора нарушителя привлекли к административной ответственности за оскорбление в отношении нескольких лиц. По решению суда его оштрафовали на 10 тыс. рублей, однако постановление пока не вступило в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Краснояружский район#Прокуратура#Происшествия#Оскорбление#Подростки#Штраф#Прокурор#Административная ответственность
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