Белгородца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление подростков

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Белгородца наказали за оскорбление компании подростков. Мужчина получил штраф.
В Краснояружском районе 38-летний мужчина оскорбил группу подростков. Произошло это в апреле в селе Теребрено.
Подростки в этот момент находились на остановке, а мужчина обматерил их. Один из несовершеннолетних испугался и позвонил своему отцу. Последний приехал на место происшествия и разобрался с конфликтом.
Однако на этом дело не закончилось. По инициативе районного прокурора нарушителя привлекли к административной ответственности за оскорбление в отношении нескольких лиц. По решению суда его оштрафовали на 10 тыс. рублей, однако постановление пока не вступило в законную силу.