Белгородская область получила более тысячи тонн гумпомощи из 60 регионов РФ

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
После событий в Шебекинском и Грайворонском округах для местных жителей из 60 регионов страны передали более тысячи тонн гуманитарной помощи. Для шебекинцев, грайворонцев и жителей 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, передавали продукты, воду и ряд необходимых вещей.
Было сформировано порядка 600 тонн продуктовых наборов для проживающих вне пунктов временного размещения. По заявкам людей, которые проживали на съёмных квартирах, у знакомых и родственников, были предоставлены матрасы, одеяла, постельное бельё, подушки, бытовая химия и средства личной гигиены.
Напомним, что сейчас порядок получения гуманитарной помощи изменился. Продуктовые наборы будут получать нуждающиеся в этом отдельные категории граждан. Подробнее об этом — в нашем материале.