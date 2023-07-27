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Белгородская область получила более тысячи тонн гумпомощи из 60 регионов РФ

27 июля 2023, 14:54
Фото: страница Владимира Жданова ВК
Людям передавали продукты, воду, постельные принадлежности и средства личной гигиены. Об этом рассказал во время брифинга 27 июля председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.

После событий в Шебекинском и Грайворонском округах для местных жителей из 60 регионов страны передали более тысячи тонн гуманитарной помощи. Для шебекинцев, грайворонцев и жителей 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, передавали продукты, воду и ряд необходимых вещей.

Было сформировано порядка 600 тонн продуктовых наборов для проживающих вне пунктов временного размещения. По заявкам людей, которые проживали на съёмных квартирах, у знакомых и родственников, были предоставлены матрасы, одеяла, постельное бельё, подушки, бытовая химия и средства личной гигиены.

Напомним, что сейчас порядок получения гуманитарной помощи изменился. Продуктовые наборы будут получать нуждающиеся в этом отдельные категории граждан. Подробнее об этом — в нашем материале.

Стало известно, кто из белгородского приграничья продолжит получать гумпомощь
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#Алина Харина#Гуманитарная помощь#Приграничье#Продуктовые наборы#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Юрий клепиков
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