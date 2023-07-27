Белгородская область получила более тысячи тонн гумпомощи из 60 регионов РФ

После событий в Шебекинском и Грайворонском округах для местных жителей из 60 регионов страны передали более тысячи тонн гуманитарной помощи. Для шебекинцев, грайворонцев и жителей 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, передавали продукты, воду и ряд необходимых вещей.