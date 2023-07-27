Белгородец закрыл машину от ливня и града ковром

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Вечером 27 июля на Белгород обрушился сильный ливень с градом, который затопил улицы, дворы, парковки, авто и подъезды, повалил множество деревьев в разных районах города.
Досталось и дворам на Харьковской горе Белгорода. Чтобы спасти дорогую иномарку от града, владелец вышел из дома с ковром и укрыл им крышу любимой «ласточки». Такую картину можно было наблюдать на бульваре Юности.
Непогода нанесла Белгороду ощутимый ущерб: в городе зафиксированы обрывы линий электропередачи, подтопления, вода повредила автомобили и дома, подъезды, на многих улицах рухнули деревья, не выдержав шквалистого ветра.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что поваленную растительность начнут убирать, когда позволит погода.