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Белгородец закрыл машину от ливня и града ковром

27 июля 2023, 18:09
Фото: Bel.ru
Жители Белгорода этим вечером спасали своё имущество, кто как мог — в ход шли все подручные средства.

Вечером 27 июля на Белгород обрушился сильный ливень с градом, который затопил улицы, дворы, парковки, авто и подъезды, повалил множество деревьев в разных районах города.

Досталось и дворам на Харьковской горе Белгорода. Чтобы спасти дорогую иномарку от града, владелец вышел из дома с ковром и укрыл им крышу любимой «ласточки». Такую картину можно было наблюдать на бульваре Юности.

Непогода нанесла Белгороду ощутимый ущерб: в городе зафиксированы обрывы линий электропередачи, подтопления, вода повредила автомобили и дома, подъезды, на многих улицах рухнули деревья, не выдержав шквалистого ветра.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что поваленную растительность начнут убирать, когда позволит погода.

Видео: Bel.ru
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