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Белгород будут восстанавливать всю ночь после непогоды

27 июля 2023, 20:13
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
О восстановительных работах рассказал мэр города Валентин Демидов. Он уделил внимание и проблемным ливнёвкам.

Вечер 27 июля в Белгороде как начался, так и закончился неожиданно — погода преподнесла местным жителям сюрприз. Да такой, что восстанавливать город после него будут всю ночь. К работам привлекли максимум людей: спасателей, коммунальщиков, подрядные организации. А бригады, которые занимаются откачкой ливнёвых вод, усилили. Энергетики уже приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи.

Понимаю, что наша система ливнеотвода нуждается в реконструкции. Работаем над проектом, чтобы это сложное и проблемное направление заработало на новом качественном уровне.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Из обращений белгородцев пока известно о таких последствиях: 27 поваленных деревьев, шесть повреждённых автомобилей и семь «незначительных повреждениях балконов, крыш».

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#Алина Харина#Ливень#Ливнёвка#Град#Восстановление#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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