Белгород будут восстанавливать всю ночь после непогоды

Вечер 27 июля в Белгороде как начался, так и закончился неожиданно — погода преподнесла местным жителям сюрприз. Да такой, что восстанавливать город после него будут всю ночь. К работам привлекли максимум людей: спасателей, коммунальщиков, подрядные организации. А бригады, которые занимаются откачкой ливнёвых вод, усилили. Энергетики уже приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи.