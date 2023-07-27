Белгород будут восстанавливать всю ночь после непогоды

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Вечер 27 июля в Белгороде как начался, так и закончился неожиданно — погода преподнесла местным жителям сюрприз. Да такой, что восстанавливать город после него будут всю ночь. К работам привлекли максимум людей: спасателей, коммунальщиков, подрядные организации. А бригады, которые занимаются откачкой ливнёвых вод, усилили. Энергетики уже приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи.
Понимаю, что наша система ливнеотвода нуждается в реконструкции. Работаем над проектом, чтобы это сложное и проблемное направление заработало на новом качественном уровне.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Из обращений белгородцев пока известно о таких последствиях: 27 поваленных деревьев, шесть повреждённых автомобилей и семь «незначительных повреждениях балконов, крыш».