Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине

Как установили в надзорном ведомстве, в кофейне есть точка доступа в интернет, а в само помещение вход свободный для несовершеннолетних. Предприниматель предоставил неограниченный доступ к Сети, в том числе к информации, признанной запрещённой к распространению среди детей. Более того, правоохранители заметили нарушения законодательства в части неразделения посетителей по возрастным категориям.