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Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине

26 июля 2023, 06:46
Фото: 1MI

Владельца «Комода» в Белгороде оштрафовали по требованию прокуратуры

Прокуратура вместе с представителями Роскомнадзора провела проверку и выявила нарушения законодательства о защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию.

Владельца кофейни «Комод» наказали за нарушения федерального законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Проверку проводили прокуратура и специалисты из Роскомнадзора.

Как установили в надзорном ведомстве, в кофейне есть точка доступа в интернет, а в само помещение вход свободный для несовершеннолетних. Предприниматель предоставил неограниченный доступ к Сети, в том числе к информации, признанной запрещённой к распространению среди детей. Более того, правоохранители заметили нарушения законодательства в части неразделения посетителей по возрастным категориям.

Владельца предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тыс. рублей. Нарушения бизнесмен устранил.

Напомним, в 2018 году арбитражный суд признал, что «Комод» на Театральном проезде передали в аренду незаконно. В результате нечестных торгов тогда бюджет города фактически потерял 23 млн рублей прибыли.

Арбитражный суд признал, что «Комод» передали в аренду незаконно
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Прокуратура#Роскомнадзор#Нарушение законодательства#Кофейня#Проверка#Возрастные категории#Штраф#Комод#Город
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