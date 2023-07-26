Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Владельца кофейни «Комод» наказали за нарушения федерального законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Проверку проводили прокуратура и специалисты из Роскомнадзора.
Как установили в надзорном ведомстве, в кофейне есть точка доступа в интернет, а в само помещение вход свободный для несовершеннолетних. Предприниматель предоставил неограниченный доступ к Сети, в том числе к информации, признанной запрещённой к распространению среди детей. Более того, правоохранители заметили нарушения законодательства в части неразделения посетителей по возрастным категориям.
Владельца предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тыс. рублей. Нарушения бизнесмен устранил.
Напомним, в 2018 году арбитражный суд признал, что «Комод» на Театральном проезде передали в аренду незаконно. В результате нечестных торгов тогда бюджет города фактически потерял 23 млн рублей прибыли.