В элитном районе под Белгородом продают коттеджи: топ-5 дорогих домов

Позже в комментариях к главе региона обратилась жительница Нижнего Ольшанца Татьяна. Она отметила, что не знает, о каких конкретно «богатых» домах говорил Перцев, но лично её домовладение к этому числу отнести нельзя: «Дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. С неба они не сыпались. Этот дом — моё единственное жильё».