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В элитном районе под Белгородом продают коттеджи: топ-5 дорогих домов

26 июля 2023, 15:02
Фото: Midjourney

Под Белгородом продают коттеджи с банями и бассейнами

Редакция Бел.Ру изучила предложения о продаже недвижимости в селе Нижний Ольшанец Белгородского района на известном сайте объявлений. Подробнее о том, какие дома продают местные жители, — в нашем материале.

Топ дорогих

Согласно данным сайта объявлений, один из самых дорогих домов расположен на берегу Белгородского водохранилища. Его стоимость оценили в 72,5 млн рублей. Дом построен в 2013 году. На территории возведён спортивный банно-развлекательный комплекс. В доме ещё ведутся отделочные работы, следует из описания к объявлению.

Фото: Авито

Ещё один дом в Нижнем Ольшанце продают за 65 млн рублей. На территории есть двухэтажная баня, летняя кухня в русском стиле и бассейн.

Фото: Авито

За 38 млн рублей в населённом пункте выставлен на продажу двухэтажный дом. На территории участка также есть баня с летней кухней и комнатой отдыха с камином. Дом из бруса обойдётся в 24 млн рублей. На участке есть водоём, оборудованный пляж и причал для рыбалки.

Фото: Авито

Дом без бассейна и бани продаётся немного дешевле — за 18,2 млн рублей. Дом построен в 2016 году. На территории есть гостевой дом и закрытая летняя беседка. Автор объявления указывает, что возможен обмен на квартиру с доплатой.

Фото: Авито

Сложности с ремонтом богатых домов

Ранее глава Белгородского района Владимир Перцев предложил не восстанавливать два пострадавших особняка в Нижнем Ольшанце. Здания требуют больших финансовых вложений для полной реконструкции. Также глава администрации подчеркнул, что в домах восстановили окна и кровли.

Губернатор Вячеслав Гладков согласился с предложением и отметил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Глава региона отметил, «должна быть справедливость», в первую очередь повышенные обязательства берутся перед теми, кто имеет средний и низкий доход.

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Позже в комментариях к главе региона обратилась жительница Нижнего Ольшанца Татьяна. Она отметила, что не знает, о каких конкретно «богатых» домах говорил Перцев, но лично её домовладение к этому числу отнести нельзя: «Дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. С неба они не сыпались. Этот дом — моё единственное жильё».

В доме Татьяны 20 ноября прошлого года в ходе обстрела выбило окна. Она рассказала, что сейчас жить в нём невозможно — контур дома закрыт плёнкой, однако внутрь всё равно залетают птицы и насекомые, а из-за расположенного вблизи пескарьера на полу постоянно песок и грязь.

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