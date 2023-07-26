В элитном районе под Белгородом продают коттеджи: топ-5 дорогих домов

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Согласно данным сайта объявлений, один из самых дорогих домов расположен на берегу Белгородского водохранилища. Его стоимость оценили в 72,5 млн рублей. Дом построен в 2013 году. На территории возведён спортивный банно-развлекательный комплекс. В доме ещё ведутся отделочные работы, следует из описания к объявлению.
Ещё один дом в Нижнем Ольшанце продают за 65 млн рублей. На территории есть двухэтажная баня, летняя кухня в русском стиле и бассейн.
За 38 млн рублей в населённом пункте выставлен на продажу двухэтажный дом. На территории участка также есть баня с летней кухней и комнатой отдыха с камином. Дом из бруса обойдётся в 24 млн рублей. На участке есть водоём, оборудованный пляж и причал для рыбалки.
Дом без бассейна и бани продаётся немного дешевле — за 18,2 млн рублей. Дом построен в 2016 году. На территории есть гостевой дом и закрытая летняя беседка. Автор объявления указывает, что возможен обмен на квартиру с доплатой.
Ранее глава Белгородского района Владимир Перцев предложил не восстанавливать два пострадавших особняка в Нижнем Ольшанце. Здания требуют больших финансовых вложений для полной реконструкции. Также глава администрации подчеркнул, что в домах восстановили окна и кровли.
Губернатор Вячеслав Гладков согласился с предложением и отметил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Глава региона отметил, «должна быть справедливость», в первую очередь повышенные обязательства берутся перед теми, кто имеет средний и низкий доход.
Позже в комментариях к главе региона обратилась жительница Нижнего Ольшанца Татьяна. Она отметила, что не знает, о каких конкретно «богатых» домах говорил Перцев, но лично её домовладение к этому числу отнести нельзя: «Дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. С неба они не сыпались. Этот дом — моё единственное жильё».
В доме Татьяны 20 ноября прошлого года в ходе обстрела выбило окна. Она рассказала, что сейчас жить в нём невозможно — контур дома закрыт плёнкой, однако внутрь всё равно залетают птицы и насекомые, а из-за расположенного вблизи пескарьера на полу постоянно песок и грязь.