В Белгородской области стало меньше фальшивок

По данным регулятора, специалисты нашли пять поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей, три двухтысячные, а также шесть фальшивых купюр номиналом в тысячу рублей. Белгородцам советуют при необходимости относить деньги в банк на проверку, если есть подозрения, что это подделка.