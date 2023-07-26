В Белгородской области стало меньше фальшивок

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Белгородской области с апреля по июнь 2023 года обнаружили 14 фальшивых банкнот. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как правило, фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала.
По данным регулятора, специалисты нашли пять поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей, три двухтысячные, а также шесть фальшивых купюр номиналом в тысячу рублей. Белгородцам советуют при необходимости относить деньги в банк на проверку, если есть подозрения, что это подделка.
Тенденция на снижение количества поддельных банкнот сохраняется. В феврале стало известно, что в регионе стало меньше подделок крупных купюр. Количество изъятых поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей уменьшилось на 17% за год.