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В Белгородской области стало меньше фальшивок

26 июля 2023, 13:13
Фото: 1MI
Во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот — на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в областном отделении Банка России.

В Белгородской области с апреля по июнь 2023 года обнаружили 14 фальшивых банкнот. Это на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как правило, фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала.

По данным регулятора, специалисты нашли пять поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей, три двухтысячные, а также шесть фальшивых купюр номиналом в тысячу рублей. Белгородцам советуют при необходимости относить деньги в банк на проверку, если есть подозрения, что это подделка.

Тенденция на снижение количества поддельных банкнот сохраняется. В феврале стало известно, что в регионе стало меньше подделок крупных купюр. Количество изъятых поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей уменьшилось на 17% за год.

В Белгородской области стало меньше подделок крупных купюр
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Экономика#Фальшивые купюры#Крупные купюры#Подделки#Цб
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