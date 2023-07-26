В белгородском Фонде ОМС вновь поменяли управляющего: теперь это депутат

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
11 июля в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор — им стала Ирина Ханина. Ранее фонд в должности и. о. директора возглавляла Виктория Чурсина.
Напомним, что Фонд ОМС занимается деятельностью в области обязательного социального обеспечения. Организация была зарегистрирована в 1993 году.
Известно, что до июня этого года Ханина занимала пост главного врача ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ». На данный момент она также является председателем совета депутатов Алексеевского горокруга.