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В белгородском Фонде ОМС вновь поменяли управляющего: теперь это депутат

26 июля 2023, 06:03
Фото: 1MI

В белгородском Фонде ОМС сменился директор

В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) Белгородской области снова сменился руководитель.

11 июля в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор — им стала Ирина Ханина. Ранее фонд в должности и. о. директора возглавляла Виктория Чурсина.

Напомним, что Фонд ОМС занимается деятельностью в области обязательного социального обеспечения. Организация была зарегистрирована в 1993 году.

Известно, что до июня этого года Ханина занимала пост главного врача ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ». На данный момент она также является председателем совета депутатов Алексеевского горокруга.

Ирина ХанинаИрина Ханина
Ирина Ханина
Фото: ТФ ОМС
В фонде ОМС Белгородской области сменился руководитель
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