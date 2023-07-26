В белгородский военный полевой госпиталь доставили гумпомощь из Орла и Курска

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям направило посылку с гумпомощью в белгородский военный полевой госпиталь. Хозтовары для военных уже прибыли в место назначения.
Как пишет издание, совместными усилиями сотрудники ведомства собрали посылку весом 500 кг. В неё вошла посуда: 28 тысяч одноразовых тарелок, мисок, стаканчиков, ложек и более 100 пар тапочек.
Как сообщили в Россельхознадзоре, в полевых условиях невозможно создать условия качественной обработки посуды, поэтому во избежание различных инфекционных заболеваний используют одноразовую.
Ранее сообщалось, что в военный госпиталь Белгорода доставили гуманитарную помощь, состоящую из одежды, обуви и других товаров первой необходимости. Посылку собирали орловские профсоюзы.