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В белгородский военный полевой госпиталь доставили гумпомощь из Орла и Курска

26 июля 2023, 14:49
Фото: Нейросеть Kandinsky
Посылку для военных собрали и отправили сотрудники Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Об этом сообщает издание «Орелtimes».
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СВО

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям направило посылку с гумпомощью в белгородский военный полевой госпиталь. Хозтовары для военных уже прибыли в место назначения.

Как пишет издание, совместными усилиями сотрудники ведомства собрали посылку весом 500 кг. В неё вошла посуда: 28 тысяч одноразовых тарелок, мисок, стаканчиков, ложек и более 100 пар тапочек.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в полевых условиях невозможно создать условия качественной обработки посуды, поэтому во избежание различных инфекционных заболеваний используют одноразовую.

Ранее сообщалось, что в военный госпиталь Белгорода доставили гуманитарную помощь, состоящую из одежды, обуви и других товаров первой необходимости. Посылку собирали орловские профсоюзы.

В военный госпиталь Белгорода привезли гумпомощь из другого региона
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Гумпомощь#Общество#Россельхознадзор#Белгородская область#Орловская область#Курская область#Спецоперация#СВО
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