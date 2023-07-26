В Белгородэнерго рассказали будущим водителям грузовиков о правилах работы вблизи ЛЭП

Будущим владельцам водительских удостоверений напомнили, что крупногабаритному транспорту категорически запрещено передвигаться по автотрассе с поднятым кузовом: можно зацепить пересекающую дорогу линию электропередачи и попасть под напряжение. Кроме того, смертельно опасно в непосредственной близости от ЛЭП проводить погрузо-разгрузочные, строительные и другие работы.