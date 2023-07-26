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В Белгородэнерго рассказали будущим водителям грузовиков о правилах работы вблизи ЛЭП

26 июля 2023, 11:49
Обучающее занятие по предотвращению электротравматизма провели специалисты филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» для курсантов старооскольской автошколы ДОСААФ России.

Более двадцати будущих водителей грузовой спецтехники и легковых автомобилей узнали об основных причинах поражения электрическим током, шаговом напряжении и способах выхода из опасной зоны, о допустимом расстоянии от токоведущих частей и правилах поведения внутри машины, попавшей в зону поражения электрическим током.

Будущим владельцам водительских удостоверений напомнили, что крупногабаритному транспорту категорически запрещено передвигаться по автотрассе с поднятым кузовом: можно зацепить пересекающую дорогу линию электропередачи и попасть под напряжение. Кроме того, смертельно опасно в непосредственной близости от ЛЭП проводить погрузо-разгрузочные, строительные и другие работы.

«Если автотехника задела провода ЛЭП, человеку, чтобы сохранить жизнь, нельзя покидать салон. Водитель в безопасности, пока находится в машине. Сохраняя спокойствие, следует связаться с энергетиками по круглосуточному телефону 13-50 или 112 для обесточивания линии. Если началось возгорание и требуется срочно покинуть салон, необходимо выпрыгнуть так, чтобы приземлиться одновременно на обе ноги, а затем „гусиным“ шагом, не отрывая ступни от земли и друг от друга, уйти из опасной зоны на 8-10 метров. Во время прыжка важно исключить одновременное касание корпуса автомобиля и земли», — подчеркнул старший мастер Старооскольских электрических сетей филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Иван Труфанов.
«Большинство несчастных случаев, связанных с электротравматизмом, происходит по вине самих пострадавших. Одна из причин — незнание, а потому несоблюдение правил безопасности. И задача энергетиков — донести эти знания до каждого. Мы проводим подобные лекции регулярно в разных аудиториях и стараемся сделать все, чтобы предотвратить гибель людей из-за некорректного обращения с электричеством», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгородэнерго#Водители грузовиков#Лэп
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