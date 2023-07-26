«У нас тюремный режим?»: белгородцы возмущены тем, что их не пускают в школы к детям

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Белгородские родители обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Одна из родительниц осталась возмущена тем, что их не пускают к собственным детям в школы и детские сады.
У нас что, тюремный режим? Зачем нагнетаете? Сделайте систему пропусков: или ключи родителям, как от домофонов, или по паспорту. Вариантов масса, что значит «не пускать»? Просто тихий ужас.
возмутилась белгородка
Глава региона не согласился с родительницей и отметил, что с текущей оперативной обстановкой такие меры безопасности важны. Гладков также предложил родителям вместе принять решение как лучше обезопасить детей.
Рад бы сказать, что это перебор, но исходя из той информации, которая у меня есть, не могу с Вами согласиться. Если мы запускаем очный формат обучения, то мы должны усилить контроль за безопасностью наших детей. Напомню, что в простое время заход родителей в эти учреждения запрещён, кроме тамбура. Создавать дополнительные трудности родителям никто не собирается, но обеспечить детям дополнительную безопасность нужно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области