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«У нас тюремный режим?»: белгородцы возмущены тем, что их не пускают в школы к детям

26 июля 2023, 19:14
Фото: 1MI
Гладков в прямом эфире объяснил, с чем связано решение усилить меры безопасности в школах и детских садах.
Сюжет
Дети

Белгородские родители обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира. Одна из родительниц осталась возмущена тем, что их не пускают к собственным детям в школы и детские сады.

У нас что, тюремный режим? Зачем нагнетаете? Сделайте систему пропусков: или ключи родителям, как от домофонов, или по паспорту. Вариантов масса, что значит «не пускать»? Просто тихий ужас.
возмутилась белгородка

Глава региона не согласился с родительницей и отметил, что с текущей оперативной обстановкой такие меры безопасности важны. Гладков также предложил родителям вместе принять решение как лучше обезопасить детей.

Рад бы сказать, что это перебор, но исходя из той информации, которая у меня есть, не могу с Вами согласиться. Если мы запускаем очный формат обучения, то мы должны усилить контроль за безопасностью наших детей. Напомню, что в простое время заход родителей в эти учреждения запрещён, кроме тамбура. Создавать дополнительные трудности родителям никто не собирается, но обеспечить детям дополнительную безопасность нужно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков рассказал о создании уникальной системы безопасности в белгородских школах
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#Александра Склярова#Школа#Детские сады#Дети#Безопасность#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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