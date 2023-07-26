SHOT: белгородец напечатал дома 25 млн рублей

Напечатанные деньги белгородец хотел сбыть, но на него быстро вышла полиция. Цех накрыли, а фальшивки изъяли. Источник утверждает, что против жителя региона возбудили уголовное дело за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Теперь фальшивомонетчику грозит до 12 лет тюрьмы.