Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Изображение материала

SHOT: белгородец напечатал дома 25 млн рублей

26 июля 2023, 14:46
Фото: 1MI
37-летний мужчина купил оборудование для изготовления фальшивых купюр и начал печатать пятитысячные купюры. Его поймали. Теперь жителю региона грозит тюрьма.

Житель Белгородской области напечатал 25 млн рублей прямо у себя в квартире, сообщает источник. Теперь ему грозит тюремный срок.

По данным SHOT, 37-летний белгородец в мае якобы закупил оборудование для изготовления фальшивых купюр и занялся печатью денег. Сообщается, что печатал мужчина пятитысячные банкноты. На них он с помощью купленной техники наносил защитную ленту, а водяные знаки делал, используя самодельный станок.

Напечатанные деньги белгородец хотел сбыть, но на него быстро вышла полиция. Цех накрыли, а фальшивки изъяли. Источник утверждает, что против жителя региона возбудили уголовное дело за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Теперь фальшивомонетчику грозит до 12 лет тюрьмы.

Комментариев от МВД по этой истории не было.

Напомним, по данным ЦБ, в Белгородской области стало меньше фальшивок. Во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот — на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Белгородской области стало меньше фальшивок
Узнать подробнее
Читайте также:
Курянина осудили в Белгороде за сбыт купленных в Подмосковье фальшивых купюрВ Белгородской области стало меньше подделок крупных купюрВ Белгородскую область пытались ввезти фальшивые купюры высокого качества
#Наталья Корявых#Белгородская область#Уголовное дело#Происшествия#Фальшивые деньги#Печать#Арест#Тюрьма
Подпишитесь
Видео. Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
Сегодня, 13:55
Не в День города: стала известна новая дата открытия парка аттракционов в Белгороде
Сегодня, 14:53
Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области
Сегодня, 11:37
«Это не ресторан»: Иконников — о жалобах белгородцев на еду в больнице
Сегодня, 14:18
«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья
Сегодня, 09:24
Почему не будет салюта в День города в Белгороде?
Сегодня, 14:42