SHOT: белгородец напечатал дома 25 млн рублей

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Житель Белгородской области напечатал 25 млн рублей прямо у себя в квартире, сообщает источник. Теперь ему грозит тюремный срок.
По данным SHOT, 37-летний белгородец в мае якобы закупил оборудование для изготовления фальшивых купюр и занялся печатью денег. Сообщается, что печатал мужчина пятитысячные банкноты. На них он с помощью купленной техники наносил защитную ленту, а водяные знаки делал, используя самодельный станок.
Напечатанные деньги белгородец хотел сбыть, но на него быстро вышла полиция. Цех накрыли, а фальшивки изъяли. Источник утверждает, что против жителя региона возбудили уголовное дело за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Теперь фальшивомонетчику грозит до 12 лет тюрьмы.
Комментариев от МВД по этой истории не было.
Напомним, по данным ЦБ, в Белгородской области стало меньше фальшивок. Во II квартале 2023 года в регионе нашли 14 фальшивых банкнот — на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.