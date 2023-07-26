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Почему не будет салюта в День города в Белгороде?

26 июля 2023, 14:42
Фото: 1MI
Салют

День города пройдёт в Белгороде без салюта

Руководитель управления культуры Белгорода Ольга Лесных сообщила, что в этом году День города пройдёт без салюта. Причина — оперативная обстановка.

Праздничного салюта в честь 80-летия освобождения Белгорода не будет. По словам Ольги Лесных, тема его сохранится в других мероприятиях, но запустить саму пиротехнику не позволяет оперативная обстановка.

В этом году мы, конечно, не сможем провести салют, но тему его мы никак не отменим: она будет прослеживаться в различных сценарных планах, мероприятиях, конкурсах.
Ольга Лесных

Напомним, что в Белгороде и области действует запрет на запуск пиротехники. И хотя в прошлом году салют в День города запустить удалось, уже 9 Мая с громкими звуками в небе решили лишний раз не рисковать.

День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.

Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
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