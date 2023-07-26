Планы на День города, безопасность в школах и награждение мэра Белгорода: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно, что День города в Белгороде будут праздновать шесть дней. Программа праздника предусматривает большое количество разных мероприятий. Гулянья начнутся 1 августа, а завершатся 6-го. По словам мэра Валентина Демидова, мероприятия будут проходить как в центре, так и во всех управах. Большое внимание уделили безопасности горожан и гостей областной столицы.
В планах на празднике раздавать солдатскую кашу — порядка 20 тыс. порций. На это планировалось потратить 2 млн 865 тыс. рублей. С 1 по 4 августа пройдут различные памятные акции. В городе облагородят памятные захоронения и возложат венки в память о солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне и СВО.
5 августа все праздничные мероприятия начнутся с семи утра. Тогда же поднимут флаг на меловой горе, после чего начнётся общегородская «Волна памяти». Состоится и большой праздничный концерт возле диорамы. Салюта в Белгороде не будет из-за оперативной обстановки.
На 6 августа запланировано открытие парка аттракционов «Калейдоскоп».
В образовательных учреждениях Белгорода нашлись проблемы с системой безопасности. Губернатор Вячеслав Гладков совместно с директорами школ и заведующими детсадами провёл проверку в детском саду №2 и в школе №35.
Проблемы у учреждений оказались общими. В зданиях нет подвалов, поэтому педагоги подготовили безопасные зоны для укрытия в случае обстрела — в основном это внутренние помещения без окон. Там имеется запас воды, есть лавочки, фонари, аптечки, но последние рассчитаны только на одного потенциального пострадавшего.
Также не хватает хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи учреждения, а ещё не продумана система пропуска. Как добавил глава региона, важно не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для этого придётся полностью запретить взрослым доступ в школы, власти на это готовы.
Как заключил губернатор, до устранения замечаний ни одна школа или детский сад не откроются.
Депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода Валентина Демидова за исполнение муниципального бюджета в первом полугодии 2023 года. Какой будет сумма премии, неизвестно. Выплата будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на эти цели, утверждает председатель горсовета Вадим Радченко. Соответствующее решение приняли во время 63-й сессии городского совета.
Также на заседании обсуждалось предоставление бесплатного помещения мотоклубу «Оплот». Как оказалось, решение передать помещение мотоклубу было мотивировано его социальной направленностью.