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Планы на День города, безопасность в школах и награждение мэра Белгорода: итоги дня

26 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В День города в Белгороде отменили салют, у Гладкова возникли вопросы к безопасности в общеобразовательных учреждениях, а Демидова хотят наградить премией.

Праздник без салюта

Стало известно, что День города в Белгороде будут праздновать шесть дней. Программа праздника предусматривает большое количество разных мероприятий. Гулянья начнутся 1 августа, а завершатся 6-го. По словам мэра Валентина Демидова, мероприятия будут проходить как в центре, так и во всех управах. Большое внимание уделили безопасности горожан и гостей областной столицы.

В планах на празднике раздавать солдатскую кашу — порядка 20 тыс. порций. На это планировалось потратить 2 млн 865 тыс. рублей. С 1 по 4 августа пройдут различные памятные акции. В городе облагородят памятные захоронения и возложат венки в память о солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне и СВО.

5 августа все праздничные мероприятия начнутся с семи утра. Тогда же поднимут флаг на меловой горе, после чего начнётся общегородская «Волна памяти». Состоится и большой праздничный концерт возле диорамы. Салюта в Белгороде не будет из-за оперативной обстановки.

На 6 августа запланировано открытие парка аттракционов «Калейдоскоп».

Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
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Безопасность в школах

В образовательных учреждениях Белгорода нашлись проблемы с системой безопасности. Губернатор Вячеслав Гладков совместно с директорами школ и заведующими детсадами провёл проверку в детском саду №2 и в школе №35.

Проблемы у учреждений оказались общими. В зданиях нет подвалов, поэтому педагоги подготовили безопасные зоны для укрытия в случае обстрела — в основном это внутренние помещения без окон. Там имеется запас воды, есть лавочки, фонари, аптечки, но последние рассчитаны только на одного потенциального пострадавшего.

Также не хватает хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи учреждения, а ещё не продумана система пропуска. Как добавил глава региона, важно не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для этого придётся полностью запретить взрослым доступ в школы, власти на это готовы.

Как заключил губернатор, до устранения замечаний ни одна школа или детский сад не откроются.

Гладков: До устранения замечаний ни одна школа или детский сад не откроются
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Премия Демидову

Депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода Валентина Демидова за исполнение муниципального бюджета в первом полугодии 2023 года. Какой будет сумма премии, неизвестно. Выплата будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на эти цели, утверждает председатель горсовета Вадим Радченко. Соответствующее решение приняли во время 63-й сессии городского совета.

Также на заседании обсуждалось предоставление бесплатного помещения мотоклубу «Оплот». Как оказалось, решение передать помещение мотоклубу было мотивировано его социальной направленностью.

Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
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