Планы на День города, безопасность в школах и награждение мэра Белгорода: итоги дня

Также не хватает хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи учреждения, а ещё не продумана система пропуска. Как добавил глава региона, важно не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для этого придётся полностью запретить взрослым доступ в школы, власти на это готовы.