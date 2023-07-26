«Охотнадзор» зарегистрировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Белгородской области официально появился «Охотнадзор». Государственное казённое учреждение зарегистрировали 15 июня в Белгороде на Студенческой, 1е. Его возглавил референт губернатора по вопросам добровольчества Артур Чигринов.
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация будет заниматься охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.
«Фонарь» уточняет, что появление «Охотнадзора» неслучайно, ведь Госдума инициировала поправки в закон, которые разрешают губернаторам создавать собственные военные предприятия. Но, естественно, с оговорками.
Такого рода предприятия должны оказывать помощь силовикам в защите границ, в том числе от диверсионных групп. У участников будет право сбивать дроны. Им выдадут боевое оружие Росгвардии. Последнее они получат в территориальных органах ведомства. Перечень типов и моделей определят региональные правительства по согласованию с Росгвардией.
Ранее стало известно, что порядка 400 единиц оружия закупят для участников белгородской самообороны. Решить вопрос с вооружением власти планировали с помощью создания организации с лицензией на огнестрел.