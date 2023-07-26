«Охотнадзор» зарегистрировали в Белгородской области

Такого рода предприятия должны оказывать помощь силовикам в защите границ, в том числе от диверсионных групп. У участников будет право сбивать дроны. Им выдадут боевое оружие Росгвардии. Последнее они получат в территориальных органах ведомства. Перечень типов и моделей определят региональные правительства по согласованию с Росгвардией.