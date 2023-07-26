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«Не все байкеры одинаковые»: в Белгороде поспорили о передаче помещения мотоклубу

26 июля 2023, 09:10
Фото: 1MI

Мотоклубу «Оплот» передали помещение в Белгороде на 20 лет

В Белгороде передали мотоклубу «Оплот» помещение в бесплатное пользование на 20 лет. Однако у некоторых депутатов горсовета возникли вопросы к такому решению. Дискуссия развернулась на минувшей сессии горсовета 25 июля.

В Белгороде рассмотрели вопрос передачи помещения мотоклубу «Оплот» в безвозмездное пользование на 20 лет. У депутата Екатерины Клоповской возник вопрос.

Одновременно мы рассматриваем передачу помещения «Святому Белогорью против детского рака». По мотоклубу: что это за организация, какие у неё задачи, почему она на 20 лет получает такое помещение бесплатно? Мотоспорт является какой-то социальной направленностью и подлежит поддержке со стороны государства? Мне, например, непонятно.
Екатерина Клоповская

По словам депутата Ильи Салмина, по помещению есть вопросы — ему необходимы большие капиталовложения. Также Салмин отметил, что мотоклуб уделяет внимание детям с особенностями, а также устраивает мотопробеги с приведением памятников воинам Великой Отечественной войны в порядок. Поэтому передать помещение мотоклубу было мотивировано их социальной направленностью: «Не все байкеры одинаковые».

Кроме того, председатель горсовета Вадим Радченко добавил, что здание никто не хотел забирать уже много лет, на него не находилось ни одного претендента.

В итоге депутаты решение о передаче мотоклубу помещения поддержали. Один из них от голосования воздержался.

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