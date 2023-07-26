«Не все байкеры одинаковые»: в Белгороде поспорили о передаче помещения мотоклубу

По словам депутата Ильи Салмина, по помещению есть вопросы — ему необходимы большие капиталовложения. Также Салмин отметил, что мотоклуб уделяет внимание детям с особенностями, а также устраивает мотопробеги с приведением памятников воинам Великой Отечественной войны в порядок. Поэтому передать помещение мотоклубу было мотивировано их социальной направленностью: «Не все байкеры одинаковые».