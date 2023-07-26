«Не все байкеры одинаковые»: в Белгороде поспорили о передаче помещения мотоклубу

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Белгороде рассмотрели вопрос передачи помещения мотоклубу «Оплот» в безвозмездное пользование на 20 лет. У депутата Екатерины Клоповской возник вопрос.
Одновременно мы рассматриваем передачу помещения «Святому Белогорью против детского рака». По мотоклубу: что это за организация, какие у неё задачи, почему она на 20 лет получает такое помещение бесплатно? Мотоспорт является какой-то социальной направленностью и подлежит поддержке со стороны государства? Мне, например, непонятно.
Екатерина Клоповская
По словам депутата Ильи Салмина, по помещению есть вопросы — ему необходимы большие капиталовложения. Также Салмин отметил, что мотоклуб уделяет внимание детям с особенностями, а также устраивает мотопробеги с приведением памятников воинам Великой Отечественной войны в порядок. Поэтому передать помещение мотоклубу было мотивировано их социальной направленностью: «Не все байкеры одинаковые».
Кроме того, председатель горсовета Вадим Радченко добавил, что здание никто не хотел забирать уже много лет, на него не находилось ни одного претендента.
В итоге депутаты решение о передаче мотоклубу помещения поддержали. Один из них от голосования воздержался.