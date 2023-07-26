Не в День города: стала известна новая дата открытия парка аттракционов в Белгороде

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Мэр Валентин Демидов назвал дату открытия парка аттракционов «Калейдоскоп» и обновлённого после реконструкции Центрального пляжа в Белгороде. По его словам, случится это 6 августа — сразу после Дня города.
6 августа состоятся два знаковых для города события: откроются парк аттракционов «Калейдоскоп» в районе улицы Корочанской и обновлённый после реконструкции центральный городской пляж.
Валентин Демидов
Отметим, что ранее называлась другая дата открытия парка — 5 августа. Планировалось, что к этому времени заработают аттракционы, водоём с пирсом, кафе и торговые павильоны, а также зона для пеших прогулок «Сказочный лес». Почему произошла задержка на сутки — неизвестно.
День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.