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Не в День города: стала известна новая дата открытия парка аттракционов в Белгороде

26 июля 2023, 14:53
Фото: 1MI
Аттракцион, архивное фото

Парк аттракционов и центральный пляж Белгорода откроют 6 августа

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, открытие парка аттракционов «Калейдоскоп» и Центрального пляжа запланировано на 6 августа. Ранее говорилось, что откроются оба объекта 5 августа, на день раньше.

Мэр Валентин Демидов назвал дату открытия парка аттракционов «Калейдоскоп» и обновлённого после реконструкции Центрального пляжа в Белгороде. По его словам, случится это 6 августа — сразу после Дня города.

6 августа состоятся два знаковых для города события: откроются парк аттракционов «Калейдоскоп» в районе улицы Корочанской и обновлённый после реконструкции центральный городской пляж.
Валентин Демидов

Отметим, что ранее называлась другая дата открытия парка — 5 августа. Планировалось, что к этому времени заработают аттракционы, водоём с пирсом, кафе и торговые павильоны, а также зона для пеших прогулок «Сказочный лес». Почему произошла задержка на сутки — неизвестно.

День города в этом году будут праздновать шесть дней — с первого августа по шестое. Подробнее о том, что ждёт белгородцев, — в нашем отдельном материале.

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