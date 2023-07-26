Не в День города: стала известна новая дата открытия парка аттракционов в Белгороде

Отметим, что ранее называлась другая дата открытия парка — 5 августа. Планировалось, что к этому времени заработают аттракционы, водоём с пирсом, кафе и торговые павильоны, а также зона для пеших прогулок «Сказочный лес». Почему произошла задержка на сутки — неизвестно.