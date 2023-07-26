Назван новый способ обмана студентов в Белгороде: в зоне риска — первокурсники

Студентам в мессенджеры может прийти сообщение с предложением помочь получить место в общежитии всего за 15 тыс. рублей. В вузе призывают не реагировать на такого рода письма и сразу блокировать мошенников, а затем сообщать о них в службу безопасности БелГУ по телефону 30-12-90.