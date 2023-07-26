Назван новый способ обмана студентов в Белгороде: в зоне риска — первокурсники

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Студентов БелГУ, особенно будущих первокурсников и их родителей, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают место в общежитии за «символическую сумму».
Студентам в мессенджеры может прийти сообщение с предложением помочь получить место в общежитии всего за 15 тыс. рублей. В вузе призывают не реагировать на такого рода письма и сразу блокировать мошенников, а затем сообщать о них в службу безопасности БелГУ по телефону 30-12-90.
По словам и. о. ректора Евгении Карловской, место в общежитие предоставляется только по заявлению студента в соответствии с жилищным кодексом студенческого городка НИУ «БелГУ». Места распределяет специальная комиссия, никаких других схем в этом случае не предусмотрено.