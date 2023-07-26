Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Изображение материала

Назван новый способ обмана студентов в Белгороде: в зоне риска — первокурсники

26 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI

Мошенники придумали новый способ обмана студентов в Белгороде

Будущих первокурсников предупредили о том, что неизвестные могут предложить им место в общежитии всего за 15 тысяч рублей. В БелГУ призывают не доверять таким сообщениям, пишет Telegram-канал «Пегасий».

Студентов БелГУ, особенно будущих первокурсников и их родителей, предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают место в общежитии за «символическую сумму».

Студентам в мессенджеры может прийти сообщение с предложением помочь получить место в общежитии всего за 15 тыс. рублей. В вузе призывают не реагировать на такого рода письма и сразу блокировать мошенников, а затем сообщать о них в службу безопасности БелГУ по телефону 30-12-90.

По словам и. о. ректора Евгении Карловской, место в общежитие предоставляется только по заявлению студента в соответствии с жилищным кодексом студенческого городка НИУ «БелГУ». Места распределяет специальная комиссия, никаких других схем в этом случае не предусмотрено.

БелГУ примет в общежития студентов и семьи из Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Студентов и семьи из Шебекино разместят в УСК Хоркиной и общежитиях БелГУБелГУ возвращается к очному обучению?Новое руководство БелГУ сообщило о первых перестановках в вузе
#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Евгения Карловская#Белгородская область#Белгород#Мошенничество#Город#БелГУ#Общежития#Первокурсники#Родители#Мессенджеры#Сообщения
Подпишитесь
Видео. Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?
Сегодня, 13:55
Не в День города: стала известна новая дата открытия парка аттракционов в Белгороде
Сегодня, 14:53
Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области
Сегодня, 11:37
«Это не ресторан»: Иконников — о жалобах белгородцев на еду в больнице
Сегодня, 14:18
«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья
Сегодня, 09:24
Почему не будет салюта в День города в Белгороде?
Сегодня, 14:42