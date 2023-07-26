Купальный сезон в Белгороде: спасли шестерых, один погиб

Всего в Белгороде оборудовано пять пляжей. На каждом участке отдыха на воде дежурят спасатели и медики. В выходные работают дополнительные сотрудники водного патруля. Акватории пляжей оборудованы буйками, организованы отдельные места для купания детей. В местах, не предназначенных для купания, находятся предупреждающие знаки.