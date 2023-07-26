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Купальный сезон в Белгороде: спасли шестерых, один погиб

26 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI

В Белгороде один человек погиб с начала купального сезона

Среди спасённых — двое детей. О контроле безопасности на городских пляжах сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале.

В Белгороде с начала купального сезона погиб один человек. Речь идёт, судя по всему, о трагедии на Северском Донце. Ещё шестерых удалось спасти.

Среди спасённых двое — дети. Как сообщили в мэрии, трижды в неделю проводятся рейды по устранению купания детей без присмотра взрослых. С начала пляжного сезона в отношении нарушителей составлено 19 материалов.

Всего в Белгороде оборудовано пять пляжей. На каждом участке отдыха на воде дежурят спасатели и медики. В выходные работают дополнительные сотрудники водного патруля. Акватории пляжей оборудованы буйками, организованы отдельные места для купания детей. В местах, не предназначенных для купания, находятся предупреждающие знаки.

С начала купального сезона в Белгородской области утонуло несколько человек. Последний случай гибели на воде произошёл в Волоконовском районе на минувшей неделе. Из реки Оскол достали тело девочки-подростка.

Из водоёма в Белгородской области достали тело девочки-подростка
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#Таисия Некрасова#Купальный сезон#Спасение утопающих#Пляжи#Пляжи Белгорода#Новости Белгорода#Город#Белгородская область#Белгород
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