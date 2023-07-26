Купальный сезон в Белгороде: спасли шестерых, один погиб

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Белгороде с начала купального сезона погиб один человек. Речь идёт, судя по всему, о трагедии на Северском Донце. Ещё шестерых удалось спасти.
Среди спасённых двое — дети. Как сообщили в мэрии, трижды в неделю проводятся рейды по устранению купания детей без присмотра взрослых. С начала пляжного сезона в отношении нарушителей составлено 19 материалов.
Всего в Белгороде оборудовано пять пляжей. На каждом участке отдыха на воде дежурят спасатели и медики. В выходные работают дополнительные сотрудники водного патруля. Акватории пляжей оборудованы буйками, организованы отдельные места для купания детей. В местах, не предназначенных для купания, находятся предупреждающие знаки.
С начала купального сезона в Белгородской области утонуло несколько человек. Последний случай гибели на воде произошёл в Волоконовском районе на минувшей неделе. Из реки Оскол достали тело девочки-подростка.