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Как сильно выросли цены на бензин в Белгородской области за три года?

26 июля 2023, 09:53
Фото: 1MI

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти

Только за неделю подорожали АИ-92, 95 и 98. Не изменился в цене за отчётный период только дизель, следует из данных, опубликованных Росстатом. Аналитики сравнили, как изменилась стоимость топлива за три месяца, а также за три года.
Сюжет
Топливо

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти. Согласно последним данным от Росстата на 17 июля, АИ-92 подорожал на 0,18 рубля, АИ-95 — на 0,21 рубля, а АИ-98 — на 0,57 рубля по сравнению с предшествующей неделей.

Стоимость дизеля в Белгородской области не изменилась, он стоил 56,27 рубля. Бензин перечисленных выше марок — 49,19, 53,52 и 62,67 рубля за литр соответственно.

За три месяца цены на дизель увеличились на 0,27 рубля, или на 0,48%. Бензин 92-й марки стал дороже на 1,28 рубля, или на 2,67%. АИ-95 вырос в цене на 1,72 рубля (+3,32%), АИ-98 — на 2,36 рубля (+3,91%), сообщается на портале fuelprices.ru.

Динамика роста стоимости бензина в регионе сохраняется давно. К примеру, за год цены на дизельное топливо увеличились на 3,56 рубля (+6,75%), АИ-92 — на 1,45 рубля (+3,04%), АИ-95 — на 1,92 рубля (+3,72%), а бензин 98-й марки — на 3,96 рубля (+6,75%).

Отследить рост цен можно по показателям трёхлетней давности. Дизель на тот момент стоил дешевле на 9,96 рубля (+21,51%), 92-й — на 5,81 рубля (+13,39%), 95-й — на 6,51 рубля (+13,85%), 98-й — на 10,82 (+20,87%).

Напомним, ранее в СМИ писали, что стоимость бензина марки АИ-92 на бирже четыре дня подряд ставила рекорды. Его стоимость на тот момент выросла до 59,551 тыс. рублей за тонну. Подробнее о росте цен на топливо в Белгородской — в материале Бел.Ру.

Бензин в Белгородской области: почему его стоимость растет?
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