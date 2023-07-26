Как сильно выросли цены на бензин в Белгородской области за три года?

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти

Только за неделю подорожали АИ-92, 95 и 98. Не изменился в цене за отчётный период только дизель, следует из данных, опубликованных Росстатом. Аналитики сравнили, как изменилась стоимость топлива за три месяца, а также за три года.