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Гладков рассказал о создании уникальной системы безопасности в белгородских школах

26 июля 2023, 13:00
Фото: 1MI
До устранения всех замечаний школы и детсады в регионе не откроются. По каждому учреждению будет вынесено заключение комиссии. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Гладкова, в белгородских школах и детских садах выявляется большое количество неэффективных или ошибочных мер, однако вины руководства учреждений в этом нет. Губернатор подчеркнул, что в регионе создаётся уникальная система безопасности, никто в России через это ещё не проходил. Также не существует стандартов, на которые можно было бы опираться.

По каждому образовательному учреждению будет вынесено заключение комиссии, в которую войдут представители регионального правительства, минобра, силового блока и МЧС.

До устранения всех замечаний ни одна школа или детский сад у нас не откроются. Надеюсь, что все принятые нами меры найдут понимание у родительской и педагогической общественности.
Вячеслав Гладков

На днях губернатор вместе с директорами школ и заведующими детскими садами проверил, как устроена система безопасности в двух учреждениях образования областного центра. В ходе проверки выяснилось, что в детском саду №2 и школе №35 существуют общие проблемы: отсутствие подвальных помещений, недостаточное количество аптечек, нет хорошей визуальной схемы помещения, плохо продумана система пропуска. Педагоги подготовили безопасные укрытия во внутренних помещениях без окон, установили лампочки и фонари.

Наша главная задача — не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для достижения этой цели необходимо полностью запретить доступ взрослых на территорию, то мы будем рассматривать и такой вариант. Безопасность детей — главный приоритет.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Меры безопасности#Образовательные учреждения#Дошкольные образовательные учреждения#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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