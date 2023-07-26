Гладков рассказал о создании уникальной системы безопасности в белгородских школах

По словам Вячеслава Гладкова, в белгородских школах и детских садах выявляется большое количество неэффективных или ошибочных мер, однако вины руководства учреждений в этом нет. Губернатор подчеркнул, что в регионе создаётся уникальная система безопасности, никто в России через это ещё не проходил. Также не существует стандартов, на которые можно было бы опираться.