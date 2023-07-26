Гладков рассказал о создании уникальной системы безопасности в белгородских школах

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
По словам Вячеслава Гладкова, в белгородских школах и детских садах выявляется большое количество неэффективных или ошибочных мер, однако вины руководства учреждений в этом нет. Губернатор подчеркнул, что в регионе создаётся уникальная система безопасности, никто в России через это ещё не проходил. Также не существует стандартов, на которые можно было бы опираться.
По каждому образовательному учреждению будет вынесено заключение комиссии, в которую войдут представители регионального правительства, минобра, силового блока и МЧС.
До устранения всех замечаний ни одна школа или детский сад у нас не откроются. Надеюсь, что все принятые нами меры найдут понимание у родительской и педагогической общественности.
Вячеслав Гладков
На днях губернатор вместе с директорами школ и заведующими детскими садами проверил, как устроена система безопасности в двух учреждениях образования областного центра. В ходе проверки выяснилось, что в детском саду №2 и школе №35 существуют общие проблемы: отсутствие подвальных помещений, недостаточное количество аптечек, нет хорошей визуальной схемы помещения, плохо продумана система пропуска. Педагоги подготовили безопасные укрытия во внутренних помещениях без окон, установили лампочки и фонари.
Наша главная задача — не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для достижения этой цели необходимо полностью запретить доступ взрослых на территорию, то мы будем рассматривать и такой вариант. Безопасность детей — главный приоритет.
Вячеслав Гладков