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Гладков: До устранения замечаний ни одна школа или детский сад не откроются

26 июля 2023, 07:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

В школе и детсаду Белгорода нашли проблемы с системой безопасности

В учреждениях не были оборудованы подвалы, не проработана система пропуска. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

В образовательных учреждениях Белгорода нашлись проблемы с системой безопасности. Проверку в детском саду №2 и в школе №35 проводил губернатор Вячеслав Гладков совместно с директорами школ и заведующими детсадами.

У обоих учреждений — общие проблемы. В зданиях отсутствуют подвальные помещения. В связи с этим педагоги подготовили безопасные зоны для укрытия в случае обстрела — в основном это внутренние помещения без окон. Там есть запас воды, лавочки, фонари, аптечки, но последние рассчитаны в лучшем случае на одного потенциального пострадавшего.

Ещё среди недочётов — отсутствие хорошей визуальной схемы перемещения внутри и снаружи учреждения. Глава региона пообещал исправить ситуацию. Также в детсаду и школе не продумана система пропуска.

Наша главная задача — не создавать столпотворения у входа, когда детей привозят и забирают из школ и детских садов, и при этом не давать возможности пройти внутрь незнакомцам. Если для достижения этой цели необходимо полностью запретить доступ взрослых на территорию, то мы будем рассматривать и такой вариант. Безопасность детей — главный приоритет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Более того, власти выявляют в учреждениях образования неэффективные или ошибочные меры, но вины их руководства в этом нет. По сути, в регионе создаётся уникальная система безопасности — никто в стране такое проходил, а стандартов, на которые можно опереться, нет.

В итоге по каждому учреждению заключения будет выносить специально созданная комиссия. В неё войдут представители правительства, образования, МЧС, силовики.

До устранения всех замечаний ни одна школа или детский сад у нас не откроются. Надеюсь, что все принятые нами меры найдут понимание у родительской и педагогической общественности.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что учителей из белгородского приграничья обучат алгоритмам поведения в опасных ситуациях, в том числе военного характера. Решение внедрить в систему образования особые занятия приняли из-за того, что с 1 сентября многие школы региона вернутся к очному формату обучения. В планах — обучить порядка 14 тыс. педагогов.

В областном центре, например, с 1 сентября должны открыть свои двери 48 школ. Снова за парты сядут порядка 40 тыс. учащихся, в том числе и 3 тыс. первоклассников. Общеобразовательные учреждения пока готовят к новому учебному году.

Тем временем детсады в Белгороде планируют открывать 1 августа. Речь о 67 дошкольных учреждениях. Как утверждал губернатор Гладков, нужно 100-процентное решение родителей, заведующих и сотрудников детского сада.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Опасности военного характера: чему обучат учителей из белгородского приграничья
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Школы#Образование#Подвалы#Система пропуска#Школа#МЧС#Силовики#Учителя#Очный формат обучения#Наталья Корявых
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