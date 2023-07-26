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«Это не ресторан»: Иконников — о жалобах белгородцев на еду в больнице

26 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI

Белгородцы снова недовольны качеством еды в больнице

Житель региона пожаловался на невкусную еду в терапевтическом корпусе в Терновке. Глава областного минздрава этой жалобе удивился и напомнил белгородцам, что в больницах подают диетическую еду. Об этом он заявил в ходе прямого эфира.

Белгородцы снова жалуются на больничную еду. Один из жителей написал главе регионального минздрава Андрею Иконникову об отвратительном рационе в терапевтическом корпусе в Терновке и поинтересовался, пробуют ли повара то, что сами готовят.

Как заявил министр, жалобу по еде в Терновке он слышал впервые, но пообещал провести проверку. Однако обращение всё равно озадачило чиновника.

Проверю. Если вдруг какие-то нарушения будут, мы исправим. Но опять же: это диетическая еда для медицинского учреждения. Это не ресторан. Вам она может не понравиться. Это же медицинское учреждение. Но всё равно проверим и дополнительно сообщим.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Отметим, что еда в больницах не нравится многим жителям региона. Белгородцы в соцсетях не раз жаловались на питание в медучреждениях.

Напомним, ранее на месте терапевтического корпуса в Терновке был ковидный центр. Причиной перепрофилирования стало сокращение числа заболевших коронавирусом, которым была необходима госпитализация.

Инфекционный центр под Белгородом больше не принимает пациентов с ковидом
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#Белгородская область#Медицина#Больницы#Больница#Питание#Жалобы#Еда#Терапевтический корпус#Проверка#Андрей иконников#Наталья Корявых#Терновка
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