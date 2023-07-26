«Это не ресторан»: Иконников — о жалобах белгородцев на еду в больнице

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Белгородцы снова жалуются на больничную еду. Один из жителей написал главе регионального минздрава Андрею Иконникову об отвратительном рационе в терапевтическом корпусе в Терновке и поинтересовался, пробуют ли повара то, что сами готовят.
Как заявил министр, жалобу по еде в Терновке он слышал впервые, но пообещал провести проверку. Однако обращение всё равно озадачило чиновника.
Проверю. Если вдруг какие-то нарушения будут, мы исправим. Но опять же: это диетическая еда для медицинского учреждения. Это не ресторан. Вам она может не понравиться. Это же медицинское учреждение. Но всё равно проверим и дополнительно сообщим.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Отметим, что еда в больницах не нравится многим жителям региона. Белгородцы в соцсетях не раз жаловались на питание в медучреждениях.
Напомним, ранее на месте терапевтического корпуса в Терновке был ковидный центр. Причиной перепрофилирования стало сокращение числа заболевших коронавирусом, которым была необходима госпитализация.