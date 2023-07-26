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Детский дом в Белгородской области станет православным детсадом

26 июля 2023, 15:11
Фото: Midjourney
Речь идёт о Прохоровском православном центре развития и социализации ребёнка. Последние выпускники этим летом поступили в колледж и готовы к переезду. Об этом сообщает «Фонарь».
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Дети

Прохоровский центр развития и социализации ребёнка станет православным детсадом. В учреждении осталось четыре воспитанника, но они уже готовы к переезду, так как поступили в колледж.

Планы по реорганизации учреждения одобрил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Для ремонта есть всё необходимое, вплоть до плитки. В здании на втором этаже организуют православный храм, сообщает издание со ссылкой на директора центра Ирину Агафонову. В дошкольном учреждении планируют создать сенсорную комнату и кабинет лечебной физкультуры.

В новом детском саду организуют три группы по 12–15 человек. Уже 100 прохоровцев подали заявки на зачисление детей.

Всего из детдома в новые семьи забрали около 30 детей.

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#Таисия Некрасова#Дети#Православный детский сад#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Прохоровка#Детский дом#Детдом#Храм#Реорганизация#Митрополит иоанн
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