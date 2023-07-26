Детский дом в Белгородской области станет православным детсадом

Планы по реорганизации учреждения одобрил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Для ремонта есть всё необходимое, вплоть до плитки. В здании на втором этаже организуют православный храм, сообщает издание со ссылкой на директора центра Ирину Агафонову. В дошкольном учреждении планируют создать сенсорную комнату и кабинет лечебной физкультуры.