Детский дом в Белгородской области станет православным детсадом

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Прохоровский центр развития и социализации ребёнка станет православным детсадом. В учреждении осталось четыре воспитанника, но они уже готовы к переезду, так как поступили в колледж.
Планы по реорганизации учреждения одобрил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Для ремонта есть всё необходимое, вплоть до плитки. В здании на втором этаже организуют православный храм, сообщает издание со ссылкой на директора центра Ирину Агафонову. В дошкольном учреждении планируют создать сенсорную комнату и кабинет лечебной физкультуры.
В новом детском саду организуют три группы по 12–15 человек. Уже 100 прохоровцев подали заявки на зачисление детей.
Всего из детдома в новые семьи забрали около 30 детей.