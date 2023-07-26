Дети в Белгороде получат выплаты на спортивную экипировку и участие в соревнованиях

Также во время сессии депутаты утвердили оплату труда работников муниципальных организаций и допобразования, реализующих программы спортивной подготовки. Белгородцы, работающие в должности тренера, с письменного согласия переводятся на должность тренера-преподавателя. Также к педагогическим работникам относятся следующие должности: инструктор по физической культуре, инструктор-методист, старший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель. У этих работников увеличивается ежегодный отпуск с 32 до 42 дней.