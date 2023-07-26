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Дети в Белгороде получат выплаты на спортивную экипировку и участие в соревнованиях

26 июля 2023, 07:37
Фото: 1MI
Речь идёт о детях-сиротах, из многодетных семей, о ребятах, оставшихся без попечения родителей, а также о детях белгородцев, принимающих участие в СВО. Проект поддержали депутаты во время сессии горсовета 25 июля.
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Дети

Проект предусматривает выплату детям из образовательных организаций, которые занимаются по программам спортивной подготовки и показывают высокие результаты. Выплата коснётся детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из малообеспеченных семей, детей лиц, принимающих участие в СВО по контракту, детей добровольцев и мобилизованных.

Денежная выплата будет носить целевой характер: средства могут быть потрачены спортсменом, родителем или законным представителем на оплату участия в спортивных соревнованиях или приобретение спортивной экипировки и снаряжения. Предоставление выплаты будет осуществлять управление по физической культуре и спорту администрации Белгорода.

При подготовке проекта комитет финансов и бюджетных отношений администрации города дал отрицательное заключение на него, указывая на отсутствие средств в бюджете. В этой связи я обращаюсь к администрации, лично к Вам, Валентин Валентинович [Демидов — мэр Белгорода], с просьбой выделить эти деньги для наших детей. Хочу добавить, что из общего числа детей, занимающихся спортом, дети из социально незащищённой группы составляют не более 6%.
Наталья Аверьянова, депутат

Мэр заявил, что при формировании бюджета средства на эти цели будут заложены. Депутаты проект решения поддержали единогласно.

Также во время сессии депутаты утвердили оплату труда работников муниципальных организаций и допобразования, реализующих программы спортивной подготовки. Белгородцы, работающие в должности тренера, с письменного согласия переводятся на должность тренера-преподавателя. Также к педагогическим работникам относятся следующие должности: инструктор по физической культуре, инструктор-методист, старший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель. У этих работников увеличивается ежегодный отпуск с 32 до 42 дней.

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