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«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья

26 июля 2023, 09:24
Фото: 1MI

Белгородцы предложили предоставить ипотеку под 0,01% для пострадавших в ходе СВО

Жительница обстреливаемого Шебекино рассказала, что они не просят дать им новое жильё, однако хотели бы получить льготную ипотеку. Некоторые горожане боятся возвращаться в свои дома, а продать их не могут из-за обстрелов. Об этом женщина написала в комментариях на странице губернатора.
Сюжет
СВО

Жители Шебекино просят предоставить им ипотеку под 0,01% как для пострадавших в ходе СВО. В частности, одна из горожанок рассказала, что вернуться домой не может: дом не пострадал, однако присутствует страх, причём не только у неё, но и её ребёнка.

Нашу улицу обстреливают с 22 09.2022 года. В семь утра мы впервые проснулись от свиста мин и звуков прилёта — таких, что дом хрустел. Видеорегистратор зафиксировал эти ужасные звуки. К счастью, тогда обошлось, но на следующий день снова прилёты в поле перед домами. 10.10.2022 на нашей улице после очередного обстрела погибла женщина, повреждены несколько домов. 31.01.23 к нам в крышу прилетела деталь от ракеты прямо над детской комнатой, над кроватью ребёнка, была произведена замена кровли. Прилёты были регулярно: то в поле, то в огороды, то в свалку, находящуюся в непосредственной близости от нашей улицы.
жительница Шебекино

Продать жильё в обстреливаемом городе невозможно, в связи с этим женщина и подняла вопрос о жилищном кредитовании.

Предоставьте, пожалуйста, возможность выбора людям — возвращаться в Шебекино или нет. Мы не просим предоставлять нам другое жильё, понимаем, что наше жильё не разрушенное, есть те, кто пострадал больше. Но прошу предоставить возможность получения ипотеки под 0,01% для пострадавших в ходе СВО. Продать жильё в Шебекино, тем более в обстреливаемом районе, невозможно, денег на покупку нового у нас нет.
жительница Шебекино

Женщина продолжила, что возвращаться домой семья боится. Она уже дважды обращалась в областной минстрой, но в ответ услышала, что «данная программа только для тех, чьё жильё разрушено». Тем не менее жительница Шебекино просит дать людям возможность выбора и помочь в реализации их конституционных прав.

Пока власти на обращение жительницы региона не отреагировали.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#СВО#Ипотека#Обстрелы#Жилищное кредитование#Пострадавшие#Семья#Общество
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