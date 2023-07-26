«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья

Жители Шебекино просят предоставить им ипотеку под 0,01% как для пострадавших в ходе СВО. В частности, одна из горожанок рассказала, что вернуться домой не может: дом не пострадал, однако присутствует страх, причём не только у неё, но и её ребёнка.