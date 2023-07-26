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Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?

26 июля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Валентин Демидов

Мэр Белгорода получит премию за исполнение бюджета

Соответствующее решение приняли депутаты горсовета во время 63-й сессии. Сумма премии не уточнялась.

Депутаты горсовета решили премировать мэра Белгорода Валентина Демидова за исполнение муниципального бюджета в первом полугодии 2023 года. Сумма выплаты неизвестна.

Председатель горсовета Вадим Радченко отметил, что выплата будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

Кроме того, на минувшей сессии горсовета произошла дискуссия из-за бесплатного помещения мотоклубу «Оплот». Помещение байкеры получат на 20 лет. Депутат Екатерина Клоповская поинтересовалась, с чем связано данное решение: «Мотоспорт является какой-то социальной направленностью и подлежит поддержке со стороны государства?». В итоге выяснилось, что решение передать помещение мотоклубу было мотивировано его социальной направленностью — организация уделяет внимание детям с особенностями, а также устраивает мотопробеги по приведению в порядок памятников.

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