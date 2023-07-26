Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?

Кроме того, на минувшей сессии горсовета произошла дискуссия из-за бесплатного помещения мотоклубу «Оплот». Помещение байкеры получат на 20 лет. Депутат Екатерина Клоповская поинтересовалась, с чем связано данное решение: «Мотоспорт является какой-то социальной направленностью и подлежит поддержке со стороны государства?». В итоге выяснилось, что решение передать помещение мотоклубу было мотивировано его социальной направленностью — организация уделяет внимание детям с особенностями, а также устраивает мотопробеги по приведению в порядок памятников.