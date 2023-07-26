Большую благотворительную ярмарку игрушек анонсировали в Белгороде

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Белгородцев приглашают принять участие в благотворительной ярмарке. Желающие смогут выбрать любую понравившуюся игрушку в обмен на благотворительное пожертвование. Собранные средства пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями.
Ярмарка состоится уже в ближайшую субботу — 29 июля. Жителей города будут ждать с 10 до 16 часов в центре общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» по улице Архиерейской, 8. Вход свободный.
Ранее в КЦ «Октябрь» в Белгороде состоялся благотворительный фестиваль эпохи СССР. Горожане могли посетить книжную ярмарку, различные активности в декорациях прошлого. Все вырученные средства направили на помощь тяжелобольным детям.