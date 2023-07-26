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Большую благотворительную ярмарку игрушек анонсировали в Белгороде

26 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI
Мероприятие пройдёт уже в эту субботу, 29 июля. Организует его «Святое Белогорье против детского рака». Все вырученные средства пойдут на помощь детям, сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Белгородцев приглашают принять участие в благотворительной ярмарке. Желающие смогут выбрать любую понравившуюся игрушку в обмен на благотворительное пожертвование. Собранные средства пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями.

Ярмарка состоится уже в ближайшую субботу — 29 июля. Жителей города будут ждать с 10 до 16 часов в центре общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» по улице Архиерейской, 8. Вход свободный.

Ранее в КЦ «Октябрь» в Белгороде состоялся благотворительный фестиваль эпохи СССР. Горожане могли посетить книжную ярмарку, различные активности в декорациях прошлого. Все вырученные средства направили на помощь тяжелобольным детям.

Белгородцы смогут помочь детям на благотворительном фестивале эпохи СССР
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#Таисия Некрасова#Новости Белгорода#Благотворительность#Дети#Святое Белогорье против детского рака#Ярмарка#Белгородская область#Белгород#Город
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