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Без салюта, но с кашей: как пройдёт День города в Белгороде?

26 июля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Белгород, Везёлка

День города в Белгороде будут праздновать шесть дней

Приближается 5 августа — День города. Мэр Белгорода Валентин Демидов и его подчинённые рассказали о том, как его будут праздновать в этом году.

По словам Валентина Демидова, программой праздника предусмотрено большое количество мероприятий. Начнутся гулянья 1 августа, а закончатся — шестого.

Задача — чтобы каждый белгородец почувствовал значимость этого праздника. Мероприятия будут проходить как в центре, так и во всех управах. И, конечно, мы уделили большое внимание безопасности.
Валентин Демидов

Одно из самых ярких событий — открытие парка аттракционов «Калейдоскоп». Состоится оно в последний день фестиваля, 6 августа (не в основной праздничный день, как планировалось раньше). Ещё одно знаковое мероприятие — открытие центрального пляжа.

Там также предусмотрена большая программа, и каждый белгородец, я уверен, найдёт для себя-то что интересное.
Валентин Демидов

Раздадут и солдатскую кашу. Известно, что приготовить планируют порядка 20 тыс. порций. В этом году угощение отменять не стали: отмечается, что каждая порция должна весить не менее 250 граммов, а начальная цена контракта составила 2 млн 865 тыс. рублей.

Также с первого по четвёртое число пройдут различные памятные акции. Например, будут облагорожены памятные захоронения и возложены венки в память о солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Будут часы мужества, уроки мужества для школьников в лагерях. Будут подготовлены детьми открытки для участников СВО.
Ольга Лесных, руководитель управления культуры администрации Белгорода

Но основная часть праздника начнётся с третьего числа: в этот день отметят лучших сотрудников администрации. Четвёртого числа же пройдёт концерт, во время которого покажут историю города в разное время: в военные годы, в период оккупации, а также Белгород современный.

5 августа все праздничные мероприятия начнутся с семи утра. Тогда же поднимут флаг на меловой горе, после чего начнётся общегородская «Волна памяти».
Ольга Лесных

Состоится и большой праздничный концерт возле диорамы, будут выступления музыкантов на Везёлке.

Из развлечений подготовили конкурсы и квесты для детей, в том числе и на историческую тематику, различные театрализованные представления и ярмарки с сувенирами. В городе установят портреты героев, участвовавших в освобождении Белгорода, и фотографии значимых мест города тогда и сегодня.

Салюта при этом не будет из-за оперативной обстановки. Но, по словам организаторов, тема эта будет прослеживаться как в оформлении, так и в остальном.

Комментарии Валентина Демидова и Ольги Лесных
Видео: Bel.ru
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