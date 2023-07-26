Белгородстат назвал сумму средней зарплаты белгородцев: она превысила 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области в мае составила 52 707 рублей. Это на 14% больше, чем в соответствующий месяц прошлого года.
Уровень реальной заработной платы в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года составил 110,6%. По данным Белгородстата, в последнем весеннем месяце прошлого года указанный показатель равнялся 97,5%.
Наиболее высокий уровень зарплат зафиксировали у сотрудников организаций, работающих в области информации и связи, — 83 309 рублей, металлургов — 78 633 рубля, а также тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, — 75 674 рубля.
Ниже среднего в регионе зарабатывают те, кто занимается производством одежды, — 26 571 рубль, обработкой древесины и производством изделий из дерева (за исключением мебели) — 26 846 рублей. В этом списке и администраторы с зарплатой в 31 404 рубля.
В среднем работники в сфере здравоохранения и социальных услуг в мае 2023 года получали 47 935 рублей. Работники сферы образования зарабатывали 44 761 рубль.
Более того, белгородцы получали больше соседей из Центрального Черноземья. В Тамбовской области в среднем зарабатывали на 7601 рубль меньше, в Липецкой — на 1012 рублей, а в Курской — на 67 рублей. В ЦЧР Белгородскую область опередила по зарплатам лишь Воронежская область.