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Белгородстат назвал сумму средней зарплаты белгородцев: она превысила 50 тыс. рублей

26 июля 2023, 08:28
Фото: 1MI
Зарплата

Средняя номинальная зарплата в Белгородской области за год выросла на 14%

В мае текущего года средняя номинальная начисленная зарплата составила 52 707 рублей. Это на 14% больше, чем в мае 2022 года. Данные опубликовал Белгородстат.

Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области в мае составила 52 707 рублей. Это на 14% больше, чем в соответствующий месяц прошлого года.

Уровень реальной заработной платы в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года составил 110,6%. По данным Белгородстата, в последнем весеннем месяце прошлого года указанный показатель равнялся 97,5%.

Наиболее высокий уровень зарплат зафиксировали у сотрудников организаций, работающих в области информации и связи, — 83 309 рублей, металлургов — 78 633 рубля, а также тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, — 75 674 рубля.

Ниже среднего в регионе зарабатывают те, кто занимается производством одежды, — 26 571 рубль, обработкой древесины и производством изделий из дерева (за исключением мебели) — 26 846 рублей. В этом списке и администраторы с зарплатой в 31 404 рубля.

В среднем работники в сфере здравоохранения и социальных услуг в мае 2023 года получали 47 935 рублей. Работники сферы образования зарабатывали 44 761 рубль.

Более того, белгородцы получали больше соседей из Центрального Черноземья. В Тамбовской области в среднем зарабатывали на 7601 рубль меньше, в Липецкой — на 1012 рублей, а в Курской — на 67 рублей. В ЦЧР Белгородскую область опередила по зарплатам лишь Воронежская область.

Стало известно, кому в Белгороде готовы платить зарплату больше 100 тысяч рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Зарплата#Экономика#Номинальная зарплата#Информация и связь#Металлургия#Добыча полезных ископаемых#Здравоохранение#Социальные услуги
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