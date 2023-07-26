Белгородстат назвал сумму средней зарплаты белгородцев: она превысила 50 тыс. рублей

Более того, белгородцы получали больше соседей из Центрального Черноземья. В Тамбовской области в среднем зарабатывали на 7601 рубль меньше, в Липецкой — на 1012 рублей, а в Курской — на 67 рублей. В ЦЧР Белгородскую область опередила по зарплатам лишь Воронежская область.