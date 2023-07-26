«Белгородский полумарафон» запланировали на начало сентября

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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3 сентября в областном центре состоится «Белгородский полумарафон». Старт организуют на Соборной площади. Спортсменам предстоит пробежать по центральным улицам. Всего будет четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21 км.
Участие в забеге бесплатное, присоединиться может любой желающий. Однако необходимо пройти предварительную регистрацию до 25 августа.
В прошлом году полумарафон состоялся в конце лета — 28 августа. Тогда на старт вышли более семи тысяч белгородцев.