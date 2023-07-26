Белгородка после встречи с краснодарцем осталась без денег и с плохим постельным

Сотрудники районной ГИБДД задержали предполагаемого мошенника, определив его по приметам из ориентировки. Мужчину доставили в отдел полиции. 33-летний житель Краснодарского края не стал отрицать вину и согласился возместить ущерб. Но это ему не помогло: против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Теперь продавцу сомнительного постельного грозит до пяти лет лишения свободы.