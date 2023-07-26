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Белгородка после встречи с краснодарцем осталась без денег и с плохим постельным

26 июля 2023, 14:37
Фото: УМВД России по Белгородской области

Краснодарец убедил белгородку купить сомнительное постельное бельё за 30 тысяч

33-летний житель Краснодарского края навязал пенсионерке из Северного покупку комплекта постельного белья якобы премиального качества всего за 500 рублей. Однако позже сумма увеличилась до 30 тысяч. Сотрудники белгородской ГИБДД задержали мошенника, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

65-летняя жительница Северного обратилась с заявлением в полицию по факту мошенничества. По её словам, мужчина с улицы предложил ей комплект постельного белья премиального качества из девяти предметов по выгодной цене — всего за 500 рублей.

Позже оказалось, что речь шла не о рублях, а о долларах, и мужчина «великодушно» согласился уступить комплект за 30 тысяч рублей. Мошенник убедительно расписал достоинства товара, в итоге женщина согласилась на сделку и передала деньги продавцу, сняв деньги с банковского счёта.

Уже дома пенсионерка внимательно рассмотрела покупку и поняла, что комплект весьма сомнительного качества. Она обратилась в полицию, где на горе-продавца составили фоторобот.

Сотрудники районной ГИБДД задержали предполагаемого мошенника, определив его по приметам из ориентировки. Мужчину доставили в отдел полиции. 33-летний житель Краснодарского края не стал отрицать вину и согласился возместить ущерб. Но это ему не помогло: против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Теперь продавцу сомнительного постельного грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Таисия Некрасова#Мошенники#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Северный#Краснодар#Белгородский район#Постельное бельё
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