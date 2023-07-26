Белгородка после встречи с краснодарцем осталась без денег и с плохим постельным

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
65-летняя жительница Северного обратилась с заявлением в полицию по факту мошенничества. По её словам, мужчина с улицы предложил ей комплект постельного белья премиального качества из девяти предметов по выгодной цене — всего за 500 рублей.
Позже оказалось, что речь шла не о рублях, а о долларах, и мужчина «великодушно» согласился уступить комплект за 30 тысяч рублей. Мошенник убедительно расписал достоинства товара, в итоге женщина согласилась на сделку и передала деньги продавцу, сняв деньги с банковского счёта.
Уже дома пенсионерка внимательно рассмотрела покупку и поняла, что комплект весьма сомнительного качества. Она обратилась в полицию, где на горе-продавца составили фоторобот.
Сотрудники районной ГИБДД задержали предполагаемого мошенника, определив его по приметам из ориентировки. Мужчину доставили в отдел полиции. 33-летний житель Краснодарского края не стал отрицать вину и согласился возместить ущерб. Но это ему не помогло: против него возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. Теперь продавцу сомнительного постельного грозит до пяти лет лишения свободы.