Аномальная жара надвигается на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Белгородской области в четверг, 27 июля, установится аномальная жара. Жителям региона советуют по возможности не выходить на улицу в дневное время.
В ночь на четверг температура составит +16…+21 °С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Днём воздух прогреется до +35 °С. Ветер 9-14 м/с. Существенных осадков не ожидается.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, 27 июля будет облачная с прояснениями погода. Ночью +19 °С и небольшой кратковременный дождь. Днём столбик термометра поднимется до +33 °С.
Судя по текущему прогнозу, жара в Белгороде не задержится до конца недели. Уже в пятницу, 28 июля, в городе будет +26 °С днём, ожидается дождь. Осадки возможны и в субботу, 29 июля. При этом температура днём до воскресенья не поднимется выше +26 °С.