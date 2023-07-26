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Published Сегодня, 11:25

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Аномальная жара надвигается на Белгородскую область

26 июля 2023, 11:25
Фото: 1MI
27 июля в регионе установится очень жаркая погода. Об опасности предупреждает областное МЧС.
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Погода

В Белгородской области в четверг, 27 июля, установится аномальная жара. Жителям региона советуют по возможности не выходить на улицу в дневное время.

В ночь на четверг температура составит +16…+21 °С. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Днём воздух прогреется до +35 °С. Ветер 9-14 м/с. Существенных осадков не ожидается.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, 27 июля будет облачная с прояснениями погода. Ночью +19 °С и небольшой кратковременный дождь. Днём столбик термометра поднимется до +33 °С.

Судя по текущему прогнозу, жара в Белгороде не задержится до конца недели. Уже в пятницу, 28 июля, в городе будет +26 °С днём, ожидается дождь. Осадки возможны и в субботу, 29 июля. При этом температура днём до воскресенья не поднимется выше +26 °С.

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#Инна Рогова#Аномальная жара#Штормовое предупреждение#Общество#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Белгород
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