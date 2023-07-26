Аномальная жара надвигается на Белгородскую область

Судя по текущему прогнозу, жара в Белгороде не задержится до конца недели. Уже в пятницу, 28 июля, в городе будет +26 °С днём, ожидается дождь. Осадки возможны и в субботу, 29 июля. При этом температура днём до воскресенья не поднимется выше +26 °С.