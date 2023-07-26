Андрей Воробьев: Населению Люберец будет доступен новый комплекс МГАФК

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Как сообщает mosregtoday.ru, Андрей Воробьев назвал академию уникальным местом подготовки преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Теперь в спорткомплексе появилось все необходимое для занятий тренеров и преподавателей из 50 субъектов России. Также немаловажно, что здесь смогут заниматься живущие в регионе дети.
На территории здания расположены несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры, научные лаборатории с процедурными кабинетами. Кроме того, стоит отметить наличие специального тренажера с инфракрасным излучением.
Данный объект начали строить в 2020 году в рамках реализации федпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Посетители центра смогут заниматься здесь плаванием, водным поло, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием, а также многими другими видами спорта. При строительстве центра была продумана каждая мелочь. Это касается и интуитивно понятной навигации, и доступной среды для людей с ограниченными возможностями — дверные проемы всех помещений центра способны пропустить инвалидную коляску, а информационные объявления продублированы на шрифте Брайля для удобства граждан со слабым зрением.
Губернатор Андрей Воробьев и глава Министерства спорта России Олег Матыцин изучили готовность помещений, где буквально через несколько недель начнут тренироваться спортсмены, обсудили насущные вопросы со студентами и педагогическим составом МГАФК.
Новый корпус способен принять не только три тысячи студентов, но и сборные команды со всей страны. Таким образом, учащиеся, которые в будущем планируют работать тренерами, теперь получат возможность участвовать в тренировках самых перспективных российских спортсменов.
Олег Матыцин отметил, что Московская академия физической культуры носит статус одного из самых старых университетов спортивной направленности. Появление на территории вуза нового корпуса с самым современным профессиональным оборудованием поможет приобщить к спорту не только абитуриентов, но и жителей Малаховки, Подмосковья.
Андрей Воробьев пообщался со студентами академии. Ребята рассказали, что раньше были вынуждены ездить на тренировки в разные спортцентры, например в Лыткарино. Приходилось рано вставать, ломался график занятий. Однако теперь все необходимое для их тренировок будет расположено в одном здании.
В 2021 году МГАФК исполнилось 90 лет. За все время работы в стенах академии были подготовлены 28 тысяч тренеров и спортсменов. 900 выпускников учебного заведения удостоились звания мастера спорта международного класса, стали призерами соревнований мирового масштаба, 137 воспитанников являются заслуженными тренерами.