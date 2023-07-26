Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

Андрей Воробьев: Населению Люберец будет доступен новый комплекс МГАФК

26 июля 2023, 06:49
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Дмитрий Белицкий
Новое здание учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) в Люберцах откроется предстоящей осенью. В новом корпусе побывали губернатор Андрей Воробьев и глава Минспорта России Олег Матыцин.

Как сообщает mosregtoday.ru, Андрей Воробьев назвал академию уникальным местом подготовки преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Теперь в спорткомплексе появилось все необходимое для занятий тренеров и преподавателей из 50 субъектов России. Также немаловажно, что здесь смогут заниматься живущие в регионе дети.

На территории здания расположены несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, тренажеры, научные лаборатории с процедурными кабинетами. Кроме того, стоит отметить наличие специального тренажера с инфракрасным излучением.

Данный объект начали строить в 2020 году в рамках реализации федпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Посетители центра смогут заниматься здесь плаванием, водным поло, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием, а также многими другими видами спорта. При строительстве центра была продумана каждая мелочь. Это касается и интуитивно понятной навигации, и доступной среды для людей с ограниченными возможностями — дверные проемы всех помещений центра способны пропустить инвалидную коляску, а информационные объявления продублированы на шрифте Брайля для удобства граждан со слабым зрением.

Губернатор Андрей Воробьев и глава Министерства спорта России Олег Матыцин изучили готовность помещений, где буквально через несколько недель начнут тренироваться спортсмены, обсудили насущные вопросы со студентами и педагогическим составом МГАФК.

Новый корпус способен принять не только три тысячи студентов, но и сборные команды со всей страны. Таким образом, учащиеся, которые в будущем планируют работать тренерами, теперь получат возможность участвовать в тренировках самых перспективных российских спортсменов.

Олег Матыцин отметил, что Московская академия физической культуры носит статус одного из самых старых университетов спортивной направленности. Появление на территории вуза нового корпуса с самым современным профессиональным оборудованием поможет приобщить к спорту не только абитуриентов, но и жителей Малаховки, Подмосковья.

Андрей Воробьев пообщался со студентами академии. Ребята рассказали, что раньше были вынуждены ездить на тренировки в разные спортцентры, например в Лыткарино. Приходилось рано вставать, ломался график занятий. Однако теперь все необходимое для их тренировок будет расположено в одном здании.

В 2021 году МГАФК исполнилось 90 лет. За все время работы в стенах академии были подготовлены 28 тысяч тренеров и спортсменов. 900 выпускников учебного заведения удостоились звания мастера спорта международного класса, стали призерами соревнований мирового масштаба, 137 воспитанников являются заслуженными тренерами.

Подпишитесь
Миномётные обстрелы, атаки беспилотников: ВСУ продолжают бить по Белгородской области
Сегодня, 11:37
В белгородском Фонде ОМС вновь поменяли управляющего: теперь это депутат
Сегодня, 06:03
Как сильно выросли цены на бензин в Белгородской области за три года?
Сегодня, 09:53
Владельца кофейни «Комод» в Белгороде оштрафовали по неожиданной причине
Сегодня, 06:46
«Деталь от ракеты упала над детской»: шебекинцы просят дать им выбор в вопросе жилья
Сегодня, 09:24
Депутаты Белгорода решили наградить мэра Демидова премией. За что?
Сегодня, 10:02