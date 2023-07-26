Андрей Воробьев: Населению Люберец будет доступен новый комплекс МГАФК

Данный объект начали строить в 2020 году в рамках реализации федпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Посетители центра смогут заниматься здесь плаванием, водным поло, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием, а также многими другими видами спорта. При строительстве центра была продумана каждая мелочь. Это касается и интуитивно понятной навигации, и доступной среды для людей с ограниченными возможностями — дверные проемы всех помещений центра способны пропустить инвалидную коляску, а информационные объявления продублированы на шрифте Брайля для удобства граждан со слабым зрением.