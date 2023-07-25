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Вячеслав Гладков рассказал, как определяется количество бюджетных мест в вузах

25 июля 2023, 17:51
Фото: Bel.ru
На некоторые специальности бюджетных мест порой больше, чем желающих. Но часто бывает иначе — мест категорически не хватает. Какая система распределения мест в Белгородской области?

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратился местный житель Евгений с вопросом о БГИИКе. Он посетовал, что в институте крайне мало бюджетных мест, даже несмотря на дистанционное обучение. А на интересующую его специальность и вовсе одно место. Евгений спросил, возможно ли увеличить количество бюджетных мест?

Губернатор ответил, что за месяц до начала нового учебного года — нет, невозможно. Но дело не только в том, что белгородец поздно обратился. За определением числа бюджетных мест стоит сложная система.

Каждое бюджетное место — это наличие рабочего места в учреждении. Мы должны готовить специалистов, исходя из потребности сферы. Это достаточно взаимосвязанные вопросы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, всего в новом учебном году в белгородских вузах выделили свыше шести тысяч бюджетных мест. По словам замминистра образования, количества мест в наших университетах достаточно, чтобы принять всех выпускников Белгородской области. При этом 10% бюджетных мест достанутся белгородцам, чьи родители стали участниками СВО. А жители приграничья, которые собираются получать высшее образование, могут сдать ЕГЭ или поступать по результатам вступительных испытаний.

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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Образование#Вуз#Бюджетные места#Кристина Семенчук
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