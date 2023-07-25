Вячеслав Гладков рассказал, как определяется количество бюджетных мест в вузах

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратился местный житель Евгений с вопросом о БГИИКе. Он посетовал, что в институте крайне мало бюджетных мест, даже несмотря на дистанционное обучение. А на интересующую его специальность и вовсе одно место. Евгений спросил, возможно ли увеличить количество бюджетных мест?