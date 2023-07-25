Вячеслав Гладков рассказал, как определяется количество бюджетных мест в вузах

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к главе региона обратился местный житель Евгений с вопросом о БГИИКе. Он посетовал, что в институте крайне мало бюджетных мест, даже несмотря на дистанционное обучение. А на интересующую его специальность и вовсе одно место. Евгений спросил, возможно ли увеличить количество бюджетных мест?
Губернатор ответил, что за месяц до начала нового учебного года — нет, невозможно. Но дело не только в том, что белгородец поздно обратился. За определением числа бюджетных мест стоит сложная система.
Каждое бюджетное место — это наличие рабочего места в учреждении. Мы должны готовить специалистов, исходя из потребности сферы. Это достаточно взаимосвязанные вопросы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, всего в новом учебном году в белгородских вузах выделили свыше шести тысяч бюджетных мест. По словам замминистра образования, количества мест в наших университетах достаточно, чтобы принять всех выпускников Белгородской области. При этом 10% бюджетных мест достанутся белгородцам, чьи родители стали участниками СВО. А жители приграничья, которые собираются получать высшее образование, могут сдать ЕГЭ или поступать по результатам вступительных испытаний.