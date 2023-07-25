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Власти РФ решили отказаться от поэтапного повышения призывного возраста

25 июля 2023, 07:37
Фото: 1MI
В случае одобрения поправок россиян смогут призывать на службу в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2024 года, пишет РБК.
Сюжет
Призыв

Власти РФ решили отказаться от поэтапного повышения призывного возраста. Если соответствующие поправки одобрят, то призывать россиян будут в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения могут вступить в силу уже 1 января 2024 года.

Интересно, что депутаты поменяли позицию всего за сутки, ведь ещё накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о поэтапном повышении верхней планки, пишет издание. В итоге поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.

В таблице поправок указано, что с учётом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Исключениями станут только положения о повышении призывного возраста.

Ранее Картаполов говорил, что главная поправка — увеличение верхнего предела до 30 лет. Нижний предел решили не менять, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Напомним, изначально такую систему призыва планировали вводить поэтапно.

Картаполов: Нижний предел призывного возраста не повысят с 18 лет до 21 года
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#Наталья Корявых#Россия#Андрей Картаполов#Призыв#Общество#Призывной возраст#Поправки#Госдума#Власти#Закон#Служба
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