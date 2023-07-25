Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Власти РФ решили отказаться от поэтапного повышения призывного возраста. Если соответствующие поправки одобрят, то призывать россиян будут в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения могут вступить в силу уже 1 января 2024 года.
Интересно, что депутаты поменяли позицию всего за сутки, ведь ещё накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил о поэтапном повышении верхней планки, пишет издание. В итоге поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.
В таблице поправок указано, что с учётом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования. Исключениями станут только положения о повышении призывного возраста.
Ранее Картаполов говорил, что главная поправка — увеличение верхнего предела до 30 лет. Нижний предел решили не менять, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
Напомним, изначально такую систему призыва планировали вводить поэтапно.