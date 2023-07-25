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В Красноярске в квартире завелся желтый паук

25 июля 2023, 08:56
Внезапное появление странного желтого паука может вызвать тревогу у жителей Красноярска. Однако, биолог-энтомолог Яков Колесников поделился своими знаниями о необычном госте и успокоил общественность, пишет Pravda.Ru.

Этот паук, по словам эксперта, принадлежит к виду цветочных пауков, которые имеют свойство маскироваться на жёлтых цветах. Они обитают там, где находится цветение, и ловят насекомых, привлечённых запахом и пыльцой цветов.

Важно отметить, что цветочные пауки предпочитают убегать от крупных существ, включая людей и домашних животных. Они могут укусить, но такие случаи редки, и укус вызывает лишь небольшое покраснение и кратковременный зуд. Кроме того, стоит обратить внимание, что эти пауки не способны выжить в квартирах из-за отсутствия доступной пищи для них.

Таким образом, несмотря на необычный вид и наличие паука в доме, нет необходимости серьёзно беспокоиться, так как такие пауки не представляют угрозы для здоровья и быстро убегут от человека.

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