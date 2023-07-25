В Красноярске в квартире завелся желтый паук

Важно отметить, что цветочные пауки предпочитают убегать от крупных существ, включая людей и домашних животных. Они могут укусить, но такие случаи редки, и укус вызывает лишь небольшое покраснение и кратковременный зуд. Кроме того, стоит обратить внимание, что эти пауки не способны выжить в квартирах из-за отсутствия доступной пищи для них.