В Красноярске в квартире завелся желтый паук

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Этот паук, по словам эксперта, принадлежит к виду цветочных пауков, которые имеют свойство маскироваться на жёлтых цветах. Они обитают там, где находится цветение, и ловят насекомых, привлечённых запахом и пыльцой цветов.
Важно отметить, что цветочные пауки предпочитают убегать от крупных существ, включая людей и домашних животных. Они могут укусить, но такие случаи редки, и укус вызывает лишь небольшое покраснение и кратковременный зуд. Кроме того, стоит обратить внимание, что эти пауки не способны выжить в квартирах из-за отсутствия доступной пищи для них.
Таким образом, несмотря на необычный вид и наличие паука в доме, нет необходимости серьёзно беспокоиться, так как такие пауки не представляют угрозы для здоровья и быстро убегут от человека.