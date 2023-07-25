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В каком возрасте белгородцы чаще решаются на брак?

25 июля 2023, 11:20
Фото: 1MI

Более 2 тысяч свадеб сыграли белгородцы с начала лета

Свадебное лето в Белгородской области в самом разгаре — 2086 браков зарегистрировали с начала июня. Об этом сообщает начальник управления ЗАГС по региону Татьяна Слюсаренко.

В Белгородской области с начала лета зарегистрировали 2086 браков. Статистику привела глава регионального управления ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Популярный возраст среди белгородских женихов не изменился. Он по-прежнему на отметке 25-29 лет. А невесты «помолодели»: чаще всего этим летом замуж выходят девушки возрастом 18-24 года.

Примечательно, что с июня в Белгородской области на брак решились девять женихов и три невесты старше 70 лет.

Ранее сообщалось, что в этом году 530 белгородских пар отметили солидные свадебные юбилеи. Наибольшее количество «бриллиантовых юбиляров» зафиксировали в Алексеевском округе — 13 пар, а по количеству «золотых юбиляров» лидирует Белгородский район — 71 пара.

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#Таисия Некрасова#Свадьба#Загс#Молодожены#Общество#Белгородская область#Татьяна слюсаренко#Брак#Регистрация брака
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