В каком возрасте белгородцы чаще решаются на брак?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Белгородской области с начала лета зарегистрировали 2086 браков. Статистику привела глава регионального управления ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
Популярный возраст среди белгородских женихов не изменился. Он по-прежнему на отметке 25-29 лет. А невесты «помолодели»: чаще всего этим летом замуж выходят девушки возрастом 18-24 года.
Примечательно, что с июня в Белгородской области на брак решились девять женихов и три невесты старше 70 лет.
Ранее сообщалось, что в этом году 530 белгородских пар отметили солидные свадебные юбилеи. Наибольшее количество «бриллиантовых юбиляров» зафиксировали в Алексеевском округе — 13 пар, а по количеству «золотых юбиляров» лидирует Белгородский район — 71 пара.